Europas Börsen starten gut behauptet - Warten auf ifo-Index

Euro-Stoxx-50 liegt 0,1 Prozent im Plus

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Freitag im Frühhandel kaum bewegt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.40 Uhr mit plus 0,14 Prozent bei 3.565,78 Punkten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,07 Prozent auf 13.676,79 Punkte. Der britische FTSE-100 hielt mit plus 0,22 Prozent auf 6.565,15 Punkten. Aufmerksam verfolgt werden weiter alle Entwicklungen rund um den Brexit, der Corona-Impfstoff-Fahrplan in Europa und das US-Konjunkturpaket.

Impulse könnte jetzt der um 10 Uhr anstehende ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland bringen. Die Analysten der Helaba sehen für den Index zwar kein Enttäuschungspotenzial, ein leicht schwächerer Wert sei aber möglich. Für Bewegung könnte am Freitag auch der große Verfallstermin an den Terminmärkten, der sogenannte "Hexensabbat" sorgen.

Die größten Gewinner im Euro-Stoxx-50 waren im Frühhandel Philips mit einem Plus von 2,06 Prozent. Der Konzern hat den Kauf des US-Diagnosespezialisten BioTelemetry gemeldet.