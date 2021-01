Europas Börsen starten leicht im Minus, Euro-Stoxx-50 verliert 0,4 %

Infektionszahlen und Lockdown-Verschärfungen lasten auf Märkten - SAP nach Quartalszahlen gesucht

Europas Börsen haben am Freitag im Frühhandel leicht nachgegeben. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 9.35 Uhr mit einem Minus von 0,36 Prozent bei 3.628,20 Punkte. Der deutsche Aktienindex DAX fiel um 0,47 Prozent auf 13.922,74 Zähler. Der FTSE-100 in London ermäßigte sich um 0,65 Prozent auf 6.757,78 Punkte. Für Zurückhaltung an den Börsen sorgten die hohen Corona-Infektionszahlen sowie die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in einigen Ländern.

In Deutschland nimmt die politische Diskussion über eine zeitnahe Verschärfung der Restriktionen derzeit Fahrt auf, inklusive der Forderung nach einem kompletten Lockdown. Auch Frankreich hat seine Maßnahmen wegen der Sorge wegen der schnellen Ausbreitung der neuen britischen Virusmutation verschärft. Dort gilt ab Samstag eine landesweite Ausgangssperre ab 18.00 Uhr.

Die Nachricht über ein geplantes Corona-Konjunkturpaket in den USA wurde hingegen an den Märkten vorerst ignoriert. Der künftige US-Präsident Joe Biden hatte am Donnerstag Pläne für ein Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar vorgestellt. Ein Paket in diesem Ausmaß sei aber an den Märkten schon erwartet worden, hieß es.

Zu den Aktien im Fokus zählen nach Meldung von Quartalszahlen SAP. Die Aktien des Softwarekonzerns stiegen im Frühhandel um 2,03 Prozent und waren damit die Tagesgewinner im DAX und im Euro-Stoxx-50. SAP hatte am Vorabend für das vierte Quartal einen leichten Anstieg des Betriebsergebnis auf 8,28 Mrd. Euro gemeldet. Die zuvor bereits gekappten Jahresziele hat das Unternehmen damit erreicht. In London stiegen Indivior um 9,02 Prozent, nachdem der Pharmakonzern seine Prognosen erhöht hat.

Impulse könnten jetzt im weiteren Tagesverlauf der Start der US-Berichtssaison sowie die noch anstehenden US-Konjunkturdaten bringen. Mit dem Empire-State-Index und dem Michigan Sentiment stehen dort gleich zwei prominente Stimmungsbarometer des laufenden Monats auf der Agenda.

"Während im Industriebereich der Region New York mit einem leichten Anstieg gerechnet wird, dürfte der schwache Arbeitsmarktbericht eher zu einer Eintrübung der Konsumlaune beigetragen haben", schreiben die Analysten der Helaba. Erwartet werden am Nachmittag auch Zahlen zur Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen in den USA.