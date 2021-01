Europas Börsen starten leicht im Plus - Warten auf Biden-Angelobung

Euro-Stoxx-50 mit kleinem Aufschlag von 0,4 Prozent

Die europäischen Börsen sind am Mittwoch großteils mit kleinen Pluszeichen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.30 Uhr mit plus 0,36 Prozent bei 3.608,31 Punkten. Der deutsche DAX gewann 0,25 Prozent auf 13.849,19 Punkte. Ein knappes Minus gab es in London, der britische FT-SE-100 ermäßigte sich um 0,03 Prozent auf 6.711,15 Punkte. Viele Anleger dürften derzeit die am Mittwoch anstehende Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden abwarten.

Nach dem Sturm auf das Kapitol vor zwei Wochen steht der Akt unter extremen Sicherheitsvorkehrungen. Im Fokus steht zudem das von Biden geplante Konjunkturpaket im Kampf gegen die Coronakrise.

Für Impulse sorgten auch einzelne Unternehmensergebnisse. So legten Aktien von ASML im Frühhandel 1,99 Prozent zu, nachdem der niederländische Chipindustrie-Ausrüster bei seiner Zahlenvorlage ein Wachstum für 2021 in Aussicht gestellt hat.