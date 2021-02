Europas Börsen starten mehrheitlich mit kleinem Minus

Euro-Stoxx-50 verliert im Eröffnungshandel 0,52 Prozent

Die europäischen Börsen sind am Freitag mehrheitlich mit kleinen Minuszeichen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 fiel im Eröffnungshandel um 0,49 Prozent auf 3.653,84 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX verlor 0,58 Prozent auf 13.959,70 Zähler. Der FTSE-100 in London lag 0,21 Prozent im Minus bei 6.514,70 Einheiten.

Für Verunsicherung an den Märkten sorgten weiter die Ängste vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Impulse brachten zudem einzelne Unternehmensnachrichten. So stiegen ING nach Vorlage von Quartalszahlen um gut vier Prozent und waren damit die größten Gewinner im Euro-Stoxx-50.

Für Bewegung könnte auch der am Nachmittag noch anstehende Index der US-Verbraucherstimmung der Uni Michigan sorgten. Angesichts der weiter angespannten Lage am US-Arbeitsmarkt sollten hier die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden, schreiben die Analysten der Helaba.