Europas Börsen starten mit deutlichen Verlusten

Euro-Stoxx-50 verliert knapp nach der Eröffnung 1,3 Prozent - Pandemie-Ängste und Berichtssaison im Fokus

Die europäischen Börsen sind am Freitag mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 9.30 Uhr mit einem Minus von 1,29 bei 3.511,33 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX verlor in Frankfurt 1,63 Prozent auf 13.443,36 Einheiten. Der britische FTSE-100 gab um 1,47 Prozent auf 6.430,45 Zähler nach.

Belastet wurden die Börsen weiter von den Ängsten vor den Folgen der Coronavirus-Pandemie und der Lockdowns. Angesichts der hohen Bewertungen der Märkte sei vielleicht zuletzt zuviel Optimismus eingepreist gewesen, schreiben die Analysten der Helaba.

Für Impulse sorgte zum Wochenschluss auch die Ergebnisberichtssaison. So stiegen Ericsson nach überraschend guten Quartalszahlen um 9,47 Prozent. H&M-Aktien stiegen nach Zahlen um 1,01 Prozent nach. Größere Abgaben gab es europaweit auch in einigen Bankwerten.