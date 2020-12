Europas Börsen starten mit Gewinnen - Brexit, US-Hilfspaket im Fokus

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,6 Prozent

Die Börsen in Europa sind am Mittwoch großteils mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stieg bis gegen 9.30 Uhr um 0,64 Prozent auf 3.520,04 Punkte. Der deutsche DAX legte 0,62 Prozent auf 13.501,80 Zähler zu. Leicht nach unten ging es hingegen in London. Der britische FTSE-100 ermäßigte sich um 0,11 Prozent auf 6.446,37 Punkte.

Gestützt wurden die Märkte von neuen Hoffnungen auf einen erfolgreichen Abschluss eines Brexit-Handelsdeals. Medienberichten zufolge könnte noch eine Einigung in letzter Minute gelingen. Die Aussicht auf eine Einigung stützte auch das britische Pfund, belastete damit aber den britischen FTSE-Index wegen seiner starken Gewichtung exportorientierter Unternehmen.

Aufmerksam verfolgt werden auch alle Entwicklungen rund um das geplante US-Konjunkturhilfspaket. Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat zuletzt die Abzeichnung des vom Kongress verabschiedeten Hilfspakets gegen die Corona-Krise abgelehnt und fordert eine Nachbesserung.

Zu den Aktien im Fokus zählten im Frühhandel Daimler. Die Aktien des Automobilkonzerns waren mit einem Plus von 2,84 Prozent die größten Gewinner im DAX. Daimler zieht offenbar für seine Lastwagensparte einen Börsengang oder eine Abspaltung in Erwägung. Konzernchef Ola Källenius strebe eine Trennung des Geschäfts Ende 2021 oder im Jahr 2022 an, berichtete das "Handelsblatt" (HB) am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.