Europas Börsen starten nach gestrigem Kursrutsch Erholungsbewegung

Euro-Stoxx-50, DAX klar im Plus - FTSE-100 mit leichten Abgaben - Biontech-Chef zuversichtlich, dass Impfstoff auch gegen mutierte Covid-Version wirkt

Die Leitbörsen in Europa zeigten sich am Dienstag zum Start etwas von dem gestrigen Kursrutsch erholt. Quer über den Kontinent ging es mit den Kursen nach oben. So startete der Euro-Stoxx-50 mit einem Plus von 0,93 Prozent auf 3.480,91 Punkte. Auch der Frankfurter DAX gewann 0,91 Prozent auf 13.367,02 Einheiten. Lediglich der FTSE-100 in London gab leicht um 0,19 Prozent auf 6.403,81 Zähler nach.

Am Montag hatten die Börsen einen denkbar schlechten Start in die Weihnachtswoche hingelegt. Nachrichten vom Wochenende rund um eine in Großbritannien aufgetauchte mutierte Version des Coronavirus hatte für Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Anleger fürchten offenbar härtere und länger andauernde Beschränkungen für die Wirtschaft durch die neue Covid-Variante die offenbar deutlich ansteckender ist als die bisher bekannte.

Mehrere Länder haben bereits Landeverbote für aus Großbritannien ankommende Flugzeuge verhängt. Leicht zuversichtlich stimmen jedoch jüngste Aussagen des Biontech-Chefs Ugur Sahin. Er sei optimistisch, dass der von seinem Unternehmen entwickelte Impfstoff gegen Covid-19 auch gegen die mutierte Version wirkt.