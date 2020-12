Europas Börsen starten schwächer, Brexit-Verhandlungen im Fokus

Impfstoff-Hoffnungen verlieren an Märkten an Bedeutung - Euro-Stoxx-50 verliert 0,6 Prozent

Die europäischen Börsen sind am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 fiel bis 10.30 Uhr um 0,61 Prozent auf 3.517,63 Punkte. Der deutsche DAX notierte mit einem Minus von 0,67 Prozent bei 13.298,86 Zählern. Der britische FTSE-100 hielt hingegen mit einem knappen Plus von 0,11 Prozent bei 6.557,26 Punkten. Belastet wurden die Märkte zum Wochenstart von neuen Brexit-Unsicherheiten.

Bei den Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien zeichnet sich weiter kein Durchbruch ab. EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten darüber unterrichtet, dass es noch keine Einigung gebe, und er habe sich mit Blick auf die Chancen für eine Einigung eher pessimistisch geäußert, sagte ein Diplomat am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Als mögliche Belastungsfaktoren für die Börsen gelten auch die für Exportunternehmen ungünstige Euro-Stärke und die wieder aufflammenden Spannungen zwischen China und den USA. Die scheidende US-Regierung plant Berichten zufolge neue Sanktionen gegen mindestens ein Dutzend hochrangiger Vertreter des chinesischen Staats.

Die positiven Effekte der Hoffnungen auf Corona-Impfstoffe dürften an den Börsen hingegen langsam an Bedeutung verlieren. Viel Positives dürfte hier schon eingepreist sein, schreiben die Analysten der Helaba. Zudem dürften sich einige Marktteilnehmer für dieses Jahr bereits verabschieden und ihre Bücher schließen.

Stärker unter Druck kamen zum Wochenstart vor allem Bankwerte. So waren Banco Santander (minus 3,18 Prozent), BNP Paribas (minus 2,82 Prozent) und ING (minus 2,63 Prozent) am Vormittag die größten Verlierer im Euro-Stoxx-50. Die größten Gewinner im Index waren Kone mit einem Plus von 1,23 Prozent auf 67,66 Euro. Die Analysten von JP Morgan haben ihr Kursziel für die Aktie des finnischen Aufzugsherstellers von 74 auf 75 Euro erhöht und ihre Empfehlung "overweight" bestätigt.

In Frankfurt fanden sich die Automobilwerte Daimler (minus 1,70 Prozent) und Volkswagen (minus 1,68 Prozent) am unteren Ende im DAX. Die größten Gewinner waren Delivery Hero mit einem Plus von 1,14 Prozent. In London waren Aktien des Immobilienentwicklers Berkeley mit einem Minus von 6,70 Prozent die mit Abstand größten Verlierer im FTSE.

Die in der Früh gemeldeten Außenhandelsdaten aus China wirkten sich am Montag nicht merklich an den Börsen aus. Während der sprunghafte Anstieg der Exporte deutlich stärker ausfiel als von Volkswirten prognostiziert, blieben Chinas Importe etwas hinter den Erwartungen zurück.

Auch in Europa und den USA stehen zum Wochenstart keine marktbewegenden Daten an. Wichtige Impulse erwarten Börsianer jetzt von den geldpolitischen Entscheidungen der EZB am Donnerstag. In den vergangenen Wochen hatten Notenbanker bereits eine Neukalibrierung der geldpolitischen Instrumente signalisiert. Die Helaba-Analysten erwarten hier vor allem eine mögliche Anpassung des Notfall-Kaufprogramms PEPP. Einen Zinsschritt halten sie hingegen für unwahrscheinlich.