Europas Börsen treten am Nachmittag weiter auf der Stelle

Euro-Stoxx-50 nach guten Daten aus Deutschland 0,04 Prozent im Plus - Impfstoffpläne, US-Konjunkturparket und Brexit weiter im Fokus

Die europäischen Börsen haben sich am Freitagnachmittag weiter kaum bewegt. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg bis gegen 14.45 Uhr um moderate 0,04 Prozent auf 3.562,34 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte mit 13.709,75 Zählern und plus 0,31 Prozent. Der britische FTSE-100 stieg um 0,09 Prozent auf 6.556,99 Punkte. Gestützt wurden die Börsen von besser als erwartet ausgefallenen Daten aus Großbritannien und Deutschland.

Die Unternehmensstimmung in Deutschland hat sich im Dezember trotz neuer Corona-Beschränkungen aufgehellt. Der vom deutschen ifo-Institut ermittelte Geschäftsklimaindex stieg zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 92,1 Zähler, wie das Institut am Freitag mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einer Eintrübung auf im Schnitt 90,0 Punkte gerechnet.

Auch die gemeldeten Daten zum britischen Einzelhandel sind glimpflicher als erwartet ausgefallen. Nach Angaben des Statistikamts ONS vom Freitag lagen die Gesamtumsätze 3,8 Prozent niedriger als im Vormonat. Analysten hatten wegen der Beschränkungen aber einen noch stärkeren Rückgang erwartet.

Aufmerksam verfolgt werden jetzt weiter alle Entwicklungen rund um den Brexit-Deal, den Corona-Impfstoff-Fahrplan in Europa und das US-Konjunkturpaket. In den USA wird zudem am Nachmittag noch der Index der Frühindikatoren erwartet.

Die größten Gewinner im Euro-Stoxx-50 waren nach einer Kurszielerhöhung Adyen mit einem Plus von 2,73 Prozent auf 1.958,50 Euro. Die Analysten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktien des Zahlungsabwicklers von 1.653 auf 2.283 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.

Auch Unternehmensnachrichten sorgten vereinzelt für Bewegung. So fanden sich Aktien des französischen Medienkonzerns Vivendi mit einem Plus von 2,46 Prozent unter den weiteren Tagesgewinnern. Der chinesische Internet-Gigant Tencent will gemeinsam mit einem Konsortium weitere 10 Prozent der Anteile an der Universial Music Group (UMG) von Vivendi übernehmen.

Gut gesucht waren nach Ankündigung eines Firmenkaufs auch Philips mit einem Plus von 2,27 Prozent. Der niederländische Medizintechnikkonzern hat eine milliardenschwere Übernahme gemeldet. Die US-Firma Biotelemetry soll für 72 US-Dollar (58,80 Euro) je Aktie übernommen werden. Zu diesem Angebotspreis werde Biotelemetry mit gut 2,8 Mrd. US-Dollar bewertet.