Europas Börsen treten an US-Feiertag auf der Stelle

Ruhiger Handel an Thanksgiving-Tag - Impfstoff-Rally kommt vorerst zum Stehen - Euro-Stoxx-50 mit Plus von 0,2 Prozent

Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstagnachmittag kaum bewegt. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 14.30 Uhr mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent bei 3.517,86 Punkten. Der DAX in Frankfurt hielt mit einem kleinen Plus von 0,05 Prozent bei 13.296,74 Zählern. In London fiel der FTSE-100 um 0,50 Prozent auf 6.358,86 Punkte.

Der Handel am Thanksgivings-Tag gestaltete sich weitgehend ruhig. Bedingt durch den US-Feiertag fehlten auch in Europa richtungsweisende Impulse. Viele US-Anleger dürften den Feiertag zudem auch für ein verlängertes Wochenende nutzen und erst am Montag wieder aktiv sein.

Die jüngste Rally angetrieben von Impfstoffhoffnungen und der Aussicht auf einen geordneten US-Präsidentenwechsel kam damit vorerst zum Stehen. Laut Christian Schmidt von der Landesbank Helaba ist die nachlassende Dynamik an den Aktienmärkten keine Überraschung. Nach den vergangenen Kursgewinnen sei in den Kursen bereits "sehr viel positive Erwartung eingepreist". Gebremst wurde die Euphorie auch von den anhaltenden Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns und den weiter hohen Infektionszahlen.

Schlusslicht im Euro-Stoxx-50 waren nach einer Verkaufsempfehlung die Aktien des irischen Baukonzerns CRH mit einem Minus von 2,89 Prozent. Angesichts eines dürftigen Wachstumsprofils sei die Aktie zu hoch bewertet, argumentierte die Investmentbank Goldman Sachs und riet zum Verkaufen.

Gut gesucht waren Prosus und fanden sich mit einem Plus von 2,08 Prozent an der Spitze im Euro-Stoxx-50. Die Aktien der Beteiligungsgesellschaft könnten Ende November in den währungsgemischten Stoxx-50 aufgenommen werden und dort Unilever N.V. ersetzen.

Aixtron stiegen um knapp 5 Prozent und waren damit die Spitzenreiter im deutschen MDAX. Neben guten Vorgaben von der Wall Street half den Papieren des LED- und Chipindustrieausrüsters auch die Aufnahme in die Empfehlungsliste der DZ Bank. In London fielen Bodycote nach Meldung von Ergebnissen um 5,74 Prozent.