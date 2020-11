Europas Börsen treten nach US-Zahlen weiter auf der Stelle

Euro-Stoxx-50 liegt 0,2 Prozent im Plus - US-Zahlenreigen vor Thanksgiving-Feiertag

Die europäischen Börsen haben sich am Mittwochnachmittag auch nach der Veröffentlichung von US-Wirtschaftsdaten weiter kaum von der Stelle bewegt. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 15 Uhr mit einem kleinen Minus von 0,24 Prozent bei 3.499,47 Punkten. Der DAX in Frankfurt ermäßigte sich um 0,16 Prozent auf 13.270,86 Punkte. In London fiel der FTSE-100 um 0,58 Prozent auf 6.394,55 Punkte.

Für verhaltene Stimmung an den Märkten sorgten die weiter hohen Corona-Infektionszahlen und Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Lockdowns. Zudem dürften einige Marktteilnehmer vor dem US-Feiertag Thanksgiving nach der jüngsten Rally sicherheitshalber Gewinne mitnehmen, hieß es. Die Hoffnungen auf bald verfügbare Impfstoffe traten damit etwas in den Hintergrund.

Die um 14.30 Uhr gemeldeten US-Daten wirkten sich vorerst nicht nachhaltig im Handel aus. Dabei stand am Mittwoch gleich eine ganze Reihe von Zahlen auf dem Programm, da wegen des Feiertags am Donnerstag auch einige Veröffentlichungen vorgezogen wurden.

Die gemeldete Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der Vorwoche überraschend auf 778.000 Personen gestiegen. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang auf 730.000 Anträge erwartet. Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter waren hingegen im Oktober unerwartet stark um 1,3 Prozent gestiegen. Von diesem Indikator hatten sich Analysten wichtige Hinweise auf die Konjunkturentwicklung erwartet.

Im Sommer hat sich die US-Wirtschaft laut Daten von Mittwoch wie erwartet vom Konjunktureinbruch im Frühjahr erholt. Die Wirtschaft wuchs im dritten Quartal laut einer zweiten Schätzung annualisiert um 33,1 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal. Die erste Schätzung wurde damit bestätigt.

An Europas Börsen wirkten sich die Daten nicht merklich aus. Größere Abgaben gab es an mehreren Börsenplätzen in Bankwerten wie ING (minus 2,85 Prozent) oder Banco Santander (minus 1,69 Prozent). Der aktuelle Finanzstabilitätsbericht der EZB dürfte den Trend zu Gewinnmitnahmen in diesem Sektor verstärkt haben, hieß es. Zwar seien die Bilanzen der Banken im Euroraum heute solider als zur Zeit der Finanzkrise, dennoch könnte eine Welle von Firmenpleiten und Kreditausfällen infolge der Pandemie zur Belastung für die Branche werden.

Gut gesucht waren nach einem gut aufgenommenen Zwischenbericht hingegen Melrose Industries und stiegen um 4,29 Prozent an die Spitze des FTSE. Im DAX waren Delivery Hero mit einem Plus von 2,57 Prozent die größten Gewinner. Im Euro-Stoxx-50 fanden sich Unilever mit einem Aufschlag von 3,67 Prozent am oberen Ende des Index. Die Aktie soll im Zug einer Zusammenlegung der beiden Unilever-Gesellschaften bald aus dem Index verschwinden.