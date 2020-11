Europas Börsen weiter im Plus - Impfstoffhoffnungen stützen

Euro-Stoxx-50 legt 0,4 Prozent zu - Luftfahrt, Energie und Banken gesucht

Die europäischen Börsen haben am Montag im Vormittagsverlauf ihre Anfangsgewinne teilweise wieder abgegeben, lagen zu Mittag aber immer noch im Plus. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 12.30 Uhr mit einem Aufschlag von 0,36 Prozent bei 3.480,15 Punkten. Der deutsche DAX legte 0,58 Prozent auf 13.212,88 Zähler zu. Der britische FTSE gewann 0,27 Prozent auf 6.368,47 Punkte. Angetrieben wurden die Märkte von Hoffnungen auf möglicherweise bald verfügbare Corona-Impfstoffe.

Der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff könnte in den USA im Fall einer Notfallzulassung einem Regierungsvertreter zufolge bereits ab dem 11. Dezember verfügbar sein. Der Impfstoff könne nach einer Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde FDA innerhalb von 24 Stunden an die Bundesstaaten geliefert werden, sagte ein für das Impfprogramm der US-Regierung zuständiger Vertreter im Gespräch mit CNN.

Mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca hat zudem ein weiteres Unternehmen positive Daten zu einem Corona-Impfstoff vorgelegt. Das Vakzin vermeide mit im Mittel 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, teilte das Unternehmen auf Basis von Daten aus der Testphase III am Montag mit.

Gesucht waren mit der Hoffnung auf Impfstoffe Aktien mit einem Bezug zur Luftfahrtbranche. So stiegen Airline-Aktien wie Airbus (plus 1,49 Prozent) oder International Consolidated Airlines (plus 5,3 Prozent) sowie Titel von Triebwerksherstellern wie Rolls Royce (plus 3,68 Prozent). Sehr fest zeigten sich auch Energiewerte wie Total (plus 3,84 Prozent), Eni (plus 2,61 Prozent) oder Royal Dutch (plus 3,66 Prozent).

In Paris stiegen Aktien der Credit Agricole um 2,70 Prozent, nachdem die Bank ein Übernahmeangebot für die lombardische Bank Creval gemeldet hatte. Auch andere Bankaktien konnten am Vormittag zulegen. So gewannen ING 2,66 Prozent, BNP Paribas stiegen um 2,56 Prozent.

Die größten Verlierer im Euro-Stoxx-50 waren Danone mit einem Minus von 2,44 Prozent. Der französische Lebensmittelriese will wegen gesunkener Umsätze in der Coronakrise weltweit bis zu 2.000 Stellen in der Verwaltung streichen. Danone wolle seine Organisation "vereinfachen" und wieder wachsen, teilte Unternehmenschef Emmanuel Faber am Montag mit.

Die am Vormittag gemeldeten Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone wirkten sich nicht stark im Handel aus. Im November hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager deutlich eingetrübt. Der an den Finanzmärkten stark beachtete Einkaufsmanagerindex vom Institut IHS Markit fiel um 4,9 Punkte auf 45,1 Zähler.

Der Stimmungsindikator ist damit bereits den vierten Monat in Folge gefallen und liegt deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Analysten hatten mit einem Rückgang des Stimmungsindikators auf 45,6 Punkte gerechnet. In den USA werden am Montagnachmittag keine wichtigen Datenveröffentlichungen erwartet.