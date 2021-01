Europas Börsen weiter im Plus - Machtwechsel in USA im Fokus

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,6 Prozent - Marktteilnehmer warten auf Biden-Angelobung am Mittwoch - ASML, BASF nach Zahlen gesucht - Automobilwerte gesucht

Europas Börsen haben sich nach Gewinnen im Frühhandel am Mittwochnachmittag kaum mehr bewegt. Der Euro-Stoxx-50 stieg bis gegen 14.45 Uhr um 0,64 Prozent auf 3.618,27 Punkte. Der deutsche DAX notierte mit 13.906,43 Zählern und einem Plus von 0,66 Prozent. Ein kleines Minus gab es in London. Der britische FT-SE-100 ermäßigte sich um 0,60 Prozent auf 6.713,24 Punkte. Viele Anleger dürften die im Tagesverlauf anstehende Angelobung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden abwarten.

Große Hoffnungen setzen Börsianer dabei auf die von Biden angekündigte Konjunkturprogramme. Untermauert wurde diese Aussicht zuletzt von Aussagen der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen. Die ehemalige Notenbankchefin hatte sich am Vortag angesichts des niedrigen Zinsniveaus für umfangreiche Konjunkturprogramme ausgesprochen. "Act big", forderte Yellen. Über Schulden soll man sich ihrer Meinung nach erst später Gedanken machen.

Angesichts des Sturms auf das Kapitol vor zwei Wochen dürften viele Anleger vor der Angelobung aber sicherheitshalber abwarten. Der Akt steht unter extremen Sicherheitsvorkehrungen. "Nach dem Angriff auf das Kapitol, der von Trump angestachelt wurde, sind die Sorgen vor erneuten Unruhen oder gar eines Attentates groß", schreiben die Analysten der Helaba.

Für Impulse sorgten auch einzelne Unternehmensergebnisse. So legten Aktien von ASML am Nachmittag 3,83 Prozent zu. Der niederländische Chipindustrie-Ausrüster hat bei seiner Zahlenvorlage ein Wachstum für 2021 in Aussicht gestellt. Von den Zahlen profitierten auch andere Aktien der Chip-Branche wie etwa Infineon (plus 2,79 Prozent).

BASF stiegen nach Meldung von Ergebnissen um 1,73 Prozent. Der deutsche Chemiekonzern hat im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres beim Ergebnis wieder zugelegt. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) stieg gegenüber dem Jahr davor von 842 Mio. auf 1,11 Mrd. Euro.

Der Analyst Laurence Alexander von Jefferies sprach in einer ersten Einschätzung von starken Zahlen. Nach den guten BASF-Ergebnissen konnten auch andere Chemiewerte zulegen. So fanden sich Covestro mit einem Plus von 3,46 Prozent an der Spitze im DAX.

Gut gesucht waren am Mittwoch auch Automobilwerte wie Daimler (plus 3,24 Prozent), BMW (plus 2,63 Prozent), Volkswagen (plus 2,64 Prozent) oder Renault (plus 2,43 Prozent). Aktien des durch die Fusion von PSA und Fiat Chrysler neu geschaffenen Autokonzerns Stellantis legten 2,14 Prozent zu.

Gestützt wurden Titel der Autobranche von positiven Aussagen von Volkswagen. Der Konzern erwartet mit der Erholung der chinesischen Wirtschaft in diesem Jahr "beträchtliches Wachstum" auf dem wichtigen Markt.

Automobilhersteller könnten zudem besonders von einem Konjunkturaufschwung und damit auch von einem US-Konjunkturprogramm und einer Normalisierung der Beziehung Europas mit den USA profitieren. So verbindet der deutsche Verband der Automobilindustrie große Hoffnungen mit Bidens Amtsantritt. "Wir erwarten eine deutliche Verbesserung und Intensivierung unserer Beziehungen", erklärte die VDA-Präsidenting Hildegard Müller.

Gesucht waren auch Aktien von Luxusgüterherstellern. So stiegen Burberry-Aktien in London um 4,78 Prozent, nachdem der Konzern sich in seinem Ausblick optimistisch für die Umsatzentwicklung in Asien gezeigt hat. In Zürich gewannen Richemont nach Zahlen 2,78 Prozent. Der Schweizer Uhren- und Schmuckkonzern ist im Weihnachtsquartal leicht gewachsen. Aber auch andere Titel der Luxusbranche wie LVMH (plus 2,23 Prozent) konnten zulegen.

Aktien von Repsol stiegen nach Produktionszahlen für das abgelaufene Quartal um 1,04 Prozent. Nach einem Einbruch im Zuge der Coronakrise lief es beim spanischen Ölkonzern wieder ein wenig besser als im Quartal davor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Zahlen allerdings weiter schwach. Andere Energiekonzerne wie Enel (minus 1,18 Prozent) fanden sich hingegen am Nachmittag unter den größten Verlierern.