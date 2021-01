Europas Immo-Investmentmarkt büßte 2020 fast ein Fünftel ein

Kaum Rückgang in Deutschland und Skandinavien - Im vierten Quartal Rekordminus von 27 Prozent in Europa - Österreich verlor voriges Jahr besonders viele Geldgeber

Im Coronajahr 2020 ist in Europa der Immobilien-Investmentmarkt um fast 17 Prozent geschrumpft. Laut CBRE wurden nur 275 Mrd. Euro neu in Immobilien gesteckt, im Jahr davor waren es noch 331 Mrd. Euro gewesen. Der Rückgang sei aber schwächer ausgefallen als zu Beginn der Covid-19-Pandemie prognostiziert, erklärte der Consulter am Dienstag. Besonders stark fiel das Minus im Schlussquartal aus.

Das höchste Investmentvolumen innerhalb Europas gab es 2020 in Deutschland mit insgesamt 79,3 Mrd. Euro, lediglich um 5 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019. Auch in den skandinavischen Staaten blieb das Volumen mit 43,4 Mrd. Euro kaum zurück (minus 1 Prozent). In Großbritannien, dem zweitgrößten Immo-Investmentmarkt Europas, gab es dagegen 25 Prozent Rückgang auf 45,8 Mrd. Euro. Frankreich als drittgrößter Markt stürzte dagegen um 39 Prozent auf 29 Mrd. Euro ab.

Zum Vergleich dazu: In Österreich sei das Immo-Investmentvolumen 2020 mit minus 45 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro besonders kräftig gesunken, so CBRE in einer Aussendung. Dieser im Europa-Vergleich doch recht deutliche Absacker sei dadurch bedingt, dass interessierte Investoren aufgrund des Angebots nicht immer das bekommen, was sie gerne hätten, erklärte CBRE-Managing-Director Andreas Ridder.

Im vierten Quartal 2020 gab es laut CBRE mit minus 27 Prozent im Jahresabstand den bisher stärksten Rückgang seit Aufzeichnungsbeginn. Dennoch wurden im Schlussquartal auch Rekorde verbucht, etwa 16,2 Mrd. Euro Volumen in Skandinavien sowie 8,7 Mrd. Euro in den Niederlanden.