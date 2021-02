Europas Leitbörsen am Nachmittag einheitlich im Plus

Gute Übersee-Vorgaben stützen - Airbus klar höher - Fresenius und FMC unter Druck

Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag im Verlauf einheitlich fester tendiert. Der Euro-Stoxx-50 gewann 1,36 Prozent auf 3.578,86 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 14.10 Uhr mit 13.773,12 Punkten und plus 1,11 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 0,37 Prozent und steht nun bei 6.490,55 Stellen.

Die jüngste Erholung an Europas wichtigsten Börsen hat sich am Dienstag beschleunigt. Zuvor hatten bereits die Märkte in Asien und den USA gute Vorgaben geliefert. Die Kursturbulenzen, ausgelöst vom Kräftemessen zwischen professionellen Leerverkäufern und Privatanlegern, ließen weiter nach. Das Edel- und Industriemetall Silber war nach dem Hype um Gamestop zuletzt zum neuen Spekulationsobjekt geworden. Nun gaben die Notierungen nach.

Im Ringen um ein weiteres US-Konjunkturpaket hieß es zudem am Montagabend, ein Treffen zwischen dem neuen demokratischen Präsidenten Joe Biden und republikanischen Senatoren sei "sehr produktiv" verlaufen, aber ohne Durchbruch geblieben. Anleger werteten diese Signale positiv.

In der Eurozone ist die Wirtschaft in den Herbstmonaten in der zweiten Corona-Welle geschrumpft, wurde am späteren Vormittag bekannt. Im vierten Quartal ist die Wirtschaftsleistung (BIP) im Quartalsvergleich um 0,7 Prozent gesunken. Analysten hatten für Oktober bis Dezember im Schnitt mit einem etwas stärkeren Dämpfer gerechnet und einen Rückgang um 0,9 Prozent erwartet.

Stärkster Sektor waren europaweit die Autowerte. Volkswagen gewannen im Euro-Stoxx 3,4 Prozent. An der Index-Spitze waren aber Airbus mit einem Kursanstieg um fast fünf Prozent, angetrieben von optimistischen Studien von gleich zwei großen US-Investmentbanken. Morgan Stanley erhöhte das Kursziel für die Aktien um mehr als die Hälfte auf 112 Euro und riet folglich zum Kauf der Anteilscheine. Die Experten der Citigroup machten mit einem auf 102 Euro erhöhten Kursziel mehr als 20 Prozent Aufwärtspotenzial aus und bekräftigten das Kaufvotum.

BP verloren in London nach enttäuschenden Quartalszahlen 3,5 Prozent. BP habe im vierten Quartal in allen Sparten enttäuscht, schrieb Analyst Biraj Borkhataria von der RBC Capital in einer aktuellen Studie. Er bemängelte die geringer als gedacht gesunkene Nettoverschuldung.

Regelrecht entsetzt zeigten sich Anleger mit Blick auf die Aktien von FMC. Diese brachen um mehr als elf Prozent ein. Von einem "schockierenden Ausblick" sprach ein Händler mit Blick auf das Gewinnziel des Dialysekonzerns. Um bis zu einem Viertel dürfte der Gewinn in diesem Jahr einbrechen. Die Papiere des Mutterkonzerns Fresenius büßten im Sog von FMC knapp fünf Prozent ein.