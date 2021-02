Europas Leitbörsen am Nachmittag in der Gewinnzone

Renault nach Zahlenvorlage deutlich im Minus, Danone und Hermes dagegen stark nachgefragt

An den europäischen Börsen haben die wichtigsten Indizes am Freitagnachmittag einheitlich höher tendiert. Kurz vor 14.30 Uhr stieg der Euro-Stoxx-50 um 0,86 Prozent auf 3.712,64 Punkte. Für den deutschen DAX ging es um 0,83 Prozent auf knapp über 14.000 Zähler hinauf. Auch der FTSE-100 legte nach Verlusten zu Mittag zu: Er stieg um 0,27 Prozent auf 6.635,29 Einheiten. In Paris gewann der CAC-40 0,74 Prozent auf 5.770,95 Stellen.

Nachdem am Vormittag Einkaufsmanagerindizes im Fokus gestanden hatten, die gemischt ausgefallen waren, richten Investoren am Nachmittag ihre Blicke auf Daten aus den USA. Dort wird die Zahl der Eigenheimverkäufe im Jänner veröffentlicht. Die Schätzungen liegen hier bei 6,6 Mio. nach 6,76 Mio. in der Vorperiode. Eine Fülle an frischen Quartalszahlen setze indes am letzten Handelstag der Woche Akzente an den Märkten. So etwa bei den Anteilen des französischen Autobauers Renault, die um 6,2 Prozent stark nachgaben.

Der französische Autobauer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem wegen tiefroter Zahlen beim japanischen Partner Nissan einen Rekordverlust von acht Milliarden Euro eingefahren. 2019 hatte es noch einen vergleichsweise kleinen Verlust von 141 Millionen Euro gegeben, wie er in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte. Der Konzernumsatz sank 2020 um 21,7 Prozent auf 43,47 Milliarden Euro.

Dagegen gewannen in Paris die Titel der Danone deutlich hinzu. Sie erhöhten sich im CAC-40 um 3,7 Prozent. Der französische Nahrungsmittelkonzern hofft nach einem schwierigen Corona-Jahr heuer auf Besserung. "2021 wird das Jahr der Erholung sein", sagte Konzernchef Emmanuel Faber. Nur Hermes-Aktien steigerten sich in der französischen Hauptstadt deutlicher und zwar um 4,6 Prozent. Der Luxusmodekonzern sprach von einem umsatzstarken vierten Quartal, gaben Medien bekannt.

Eni drehten in die Gewinnzone und stiegen zuletzt um 1,7 Prozent. Der Ölpreiskollaps im Frühjahr 2020 hat dem Ölkonzern im vergangenen Jahr einen Verlust eingebrockt. Zwischen Oktober und Ende Dezember erzielte Eni dank einer Erholung der Ölpreise allerdings einen bereinigten Gewinn von 66 Millionen Euro. Das vierte Quartal lief damit besser als Experten erwartet hatten.

Auch zwei Versicherungswerte rückten nach Vorlage frischer Zahlen in den Vordergrund. So stiegen die Aktien der deutschen Allianz zuletzt um 1,2 Prozent. Die Anteile von Swiss Re steigerten sich um 0,56 Prozent.

In Großbritannien fielen die Blicke auf die NatWest. 2020 erwirtschafte das britische Geldhaus einen Verlust vor Steuern von 351 Millionen Pfund (405,6 Mio. Euro). Das war allerdings ein geringeres Minus als Analysten erwartet hatten. Das Wertpapier gewann 4,1 Prozent.

Dass AstraZeneca keine Kenntnis über schwere Nebenwirkungen seines Corona-Impfstoffs hat, half den Aktien indes ebenso wenig wie Aussagen des für die Sicherheit von Impfstoffen in Deutschland zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, dass es keine besonderen Bedenken gegen den Impfstoff habe: Die Papiere verloren in London 1,6 Prozent.