Europas Leitbörsen am Nachmittag kaum bewegt

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,2 Prozent - Yellen-Aussagen im Fokus - Alstom, S&T nach Zahlen gesucht

Die europäischen Börsen haben sich am Dienstagnachmittag kaum von der Stelle bewegt. Der Euro-Stoxx-50 gewann leicht um 0,20 Prozent auf 3.609,89 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.00 Uhr mit 13.880,34 Punkten und plus 0,23 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 0,11 Prozent auf 6.728,33 Stellen.

Unterstützung kam vor allem von den überwiegend starken Asien-Vorgaben. Zudem wird nach dem verlängerten Wochenende auch die Wall Street zur Eröffnung freundlich erwartet. Das Thema Corona-Pandemie bleibt aber bestimmendes Thema. Deutschland strebt eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 15. Februar an.

Anleger richten ihre Blicke zudem schon auf eine bevorstehende Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem amerikanischen Kongress. Die ehemalige Notenbankchefin dürfte unter anderem zu dem geplanten billionenschweren Corona-Hilfspaket der neuen Regierung gefragt werden.

Laut der Commerzbank wird die designierte US-Finanzministerin für neue Hilfen im großen Stil werben. Die Pläne von Joe Biden für ein 1,9 Billionen US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket sind bekannt.

Gute Nachrichten kamen von Konjunkturseite. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Jänner überraschend deutlich aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 6,8 Punkte auf 61,8 Zähler. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf im Schnitt 59,4 Punkte. Die aktuelle Konjunkturlage wird insgesamt sehr viel negativer bewertet, auch wenn der Wert sich minimal verbessert hat.

Für Impulse sorgten auch einzelne Unternehmensergebnisse. S&T gewannen nach Vorlage von vorläufigen Ergebnissen 11,35 Prozent. Der in Frankfurt notierte österreichische IT-Dienstleister sieht sich für 2020 über den erst im November erhöhten Zielen.

Gut gesucht waren nach Zahlen auch Alstom und stiegen an der Pariser Börse um 4,25 Prozent. Das Geschäft des Zugherstellers hat sich zuletzt besser entwickelt als von Analysten erwartet. Im dritten Quartal bis Ende Dezember lagen die Umsätze mit 2,05 Milliarden Euro zwar etwas unter den Erlösen aus dem Vorjahresquartal, wie der Konzern mitteilte. Analysten hatten im Schnitt aber nur mit 2,01 Mrd. gerechnet.