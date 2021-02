Europas Leitbörsen am Nachmittag mehrheitlich im Minus

Euro-Stoxx-50 verliert 0,09 Prozent - Bisher wenige Impulse

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstagnachmittag mehrheitlich im Minus tendiert. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 fiel bis 14.50 Uhr um dünne 0,09 Prozent auf 3.730,92 Punkte. In Frankfurt stand der DAX mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 14.106,17 Einheiten. Allein der FTSE-100 in London stieg um 0,15 Prozent auf 6.766,34 Zähler.

Der ZEW-Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft war wesentlich besser ausgefallen als erwartet. Das Konjunkturbarometer von Finanzexperten kam auf 71,2 Punkte, was einem Plus von 9,4 Punkten gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Einschätzung zur aktuellen Lage fiel jedoch düsterer aus als noch im Vormonat.

Die fortschreitenden weltweiten Impfkampagnen hatten bereits am Vortag für Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt. Trotzdem würden die neuen Virusmutationen den Marktteilnehmern Sorgen bereiten, meinen die Analysten der Helaba. Am Nachmittag könnte noch der Empire-State-Index aus den USA für Impulse sorgen.

An der Spitze des Euro-Stoxx-50 standen wie schon zu Mittag die Aktien des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen. Die Papiere legten um 2 Prozent an Wert zu. Hier dürfte eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs den Ausschlag gegeben haben. Nachgefragt waren auch die Titel des Spirituosenkonzerns Pernod Ricard. Sie stiegen um 1,4 Prozent.

Am anderen Ende der Euro-Stoxx-50-Liste standen weiterhin Vivendi. Die Aktien des Medienunternehmens, die am Montag stark nachgefragt wurden, büßten wieder 1,3 Prozent an Wert ein. Auch der Modekonzern Adidas musste einen Verlust von einem Prozent verzeichnen. Ein negativer Bericht im "Handelsblatt" zur Strategie des Kleiderherstellers dürfte sich hier ausgewirkt haben.

Allgemein büßten auch Ölproduzenten wieder an Wert ein, nachdem die Rohölpreise gefallen sind. Enel-Aktien fielen um 1,2 Prozent. Bei Total war es ein Verlust von fast 0,6 Prozent.

In Frankfurt lagen Aktien von Infineon an der Spitze des DAX mit einem Plus von 1,2 Prozent. Gefolgt wurden die Papiere von Titeln aus der Automobilindustrie. Daimler gewannen 0,9 Prozent. Aktien des Konkurrenten Volkswagen legten um 0,8 Prozent hinzu.