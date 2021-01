Europas Leitbörsen am Nachmittag mehrheitlich leicht im Minus

Lediglich in London deutlichere Verluste - Keine Erholungsbewegung nach schwachem Vortag - Engie und Nokia nach positiven Analysteneinschätzungen gefragt

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstagnachmittag mehrheitlich leicht im Minus tendiert. Lediglich in London fielen die Kursverluste stärker aus. Eine Erholungsbewegung nach dem schwachen Vortag blieb allerdings aus. Der Handel verlief bis zum Nachmittag ruhig und ohne größere Impulse.

Die bestimmenden Themen an den Märkten sind weiterhin die Corona-Pandemie, die US-Politik rund um den Regierungswechsel und mögliche künftige Konjunkturpakete sowie die Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks. Zudem sorgte zuletzt auch die italienische Politik für Aufsehen. Aufgrund eines Streits innerhalb der Koalition über konjunkturelle Stützungsmaßnahmen droht eine Regierungskrise.

Der Euro-Stoxx-50 tendierte gegen 14.40 Uhr etwas schwächer mit einem Minus von 0,19 Prozent bei 3.613,96 Einheiten. Der deutsche Leitindex DAX in Frankfurt verlor ebenfalls nur leichte 0,12 Prozent auf 13.919,25 Einheiten. Etwas mehr Bewegung gab es am britischen Aktienmarkt. Der FTSE-100 in London fiel um 0,66 Prozent auf 6.753.63 Einheiten.

Auf Unternehmensseite hat der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca eine bedingte Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union beantragt. Bis zum 29. Jänner könnte der zuständige Ausschuss der EU-Arzneimittelbehörde EMA eine Entscheidung über das Vakzin fällen, teilte die EMA mit. Die AstraZeneca-Aktien profitierten von der Nachricht nicht, sie verloren an der Londoner Börse knapp 1,2 Prozent.

Außerdem wurde bekannt, dass die UBS die Schwelle für Negativzinsen senkt. Kundinnen und Kunden der größten Schweizer Bank müssen nun bereits ab einem Kontostand von 250.000 Franken (230.000 Euro) solche Gebühren bezahlen. Die Neuerung gilt ab 1. Juli 2021 für in der Schweiz gebuchte private Kunden. Die UBS-Aktien stiegen an der Zürcher Börse nach höheren Gewinnen im Frühhandel zuletzt noch um rund 0,7 Prozent. Unterstützend dürfte auch eine positive Analysteneinschätzung der Societe Generale gewirkt haben.

Im Euro-Stoxx-50 notierten die Papiere von Engie mit einem Plus von 2,6 Prozent an der Indexspitze. Auch hier dürfte sich eine Analysteneinschätzung positiv ausgewirkt haben. Goldman Sachs hat den Aktien des französischen Energiekonzerns ein Aufwärtspotenzial von 15 Prozent attestiert.

Direkt dahinter stiegen die Titel von Nokia um 2,4 Prozent. Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Papiere des Netzwerkausrüsters erhöht und räumt ihnen damit weitere 23 Prozent Aufwärtspotenzial ein.