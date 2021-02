Europas Leitbörsen am Nachmittag mehrheitlich leicht im Minus

Indizes aber über Tagestiefs - London dreht ins Plus - ams-Aktien weiter unter Druck - Total-Titel können Verlaufsgewinne nicht vollständig halten

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstagnachmittag mehrheitlich weiter etwas schwächer tendiert. Von ihren Tagestiefs im Mittagshandel konnten sie sich teilweise wieder etwas absetzen, die Londoner Börse drehte sogar leicht ins Plus. Die US-Börsen waren unterdessen vorbörslich ebenfalls leicht im Minus indiziert.

Der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,14 Prozent auf 3.660,30 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX verlor 0,38 Prozent auf 14.006,25 Einheiten. Der FTSE-100 in London stieg geringfügig um 0,03 Prozent auf 6.525,55 Zähler.

Impulse lieferte vor allem die Berichtssaison. So stiegen etwa die Aktien von Total nach Zahlen zwischenzeitlich um fast drei Prozent. Im Tagesverlauf gaben sie ihre Gewinne jedoch teilweise wieder ab und lagen zuletzt noch 0,6 Prozent im Plus. Der französische Ölkonzern hat im vierten Quartal seinen Erholungskurs fortgesetzt. Der Konzern erzielte wie schon im Vorquartal einen Gewinn. Im zweiten Jahresviertel hatte Total noch einen Milliardenverlust ausgewiesen.

In Zürich blieben die ams-Titel am Nachmittag stark unter Druck und verloren 7,3 Prozent. Der in der Schweiz notierte steirische Sensorhersteller hat 2020 trotz Corona-Pandemie zwar seinen Umsatz gesteigert. Der bereinigte Nettogewinn sank aber deutlich, unbereinigt rutschte das Unternehmen sogar in die roten Zahlen. Ein Barclays-Analyst bemängelte zudem den Ausblick des Unternehmens.

In Frankfurt büßten die Teamviewer-Aktien 2,3 Prozent ein. Der Softwareanbieter rechnet mit einer anhaltend hohen Nachfrage und will bei den Erlösen die Milliardenschwelle überspringen. Ein Händler wies darauf hin, dass der Kurs im Tageshoch von 46,88 Euro an einer Widerstandszone bei 46 bis 47 Euro gescheitert sei. Auf diesem Niveau endeten im vergangenen Jahr und zu Beginn dieses Jahres jeweils Aufwärtsbewegungen.

Konjunkturdaten spielten im bisherigen Tagesverlauf keine entscheidende Rolle. Die deutschen Exporte brachen im abgelaufenen Jahr gegenüber 2019 um 9,3 Prozent auf 1.204,7 Milliarden Euro ein. Es war der stärkste Rückgang seit der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2009. Das Import-Volumen verringerte sich im vergangenen Jahr um 7,1 Prozent auf 1.025,6 Milliarden Euro. Auch in den USA stehen später am Nachmittag keine Datenveröffentlichungen mit größerer Marktrelevanz mehr am Programm.