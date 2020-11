Europas Leitbörsen am Nachmittag mit Zugewinnen

Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen - Europäische Bankenwerte von Sparplänen bei niederländischer ABN Amro belastet

Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Montag im Verlauf mehrheitlich mit Zugewinnen tendiert. Nach anfänglichen Abschlägen konnten sich die Märkte nach und nach in die Gewinnzone vorarbeiten. Aus Branchensicht blieben die Banken- und Ölwerte etwas hinter dem allgemeinen Marktumfeld zurück. Stützend dürften auch am Montag positive Imfpstoff-Nachrichten gewirkt haben.

Der Euro-Stoxx-50 tendierte gegen 14.30 Uhr mit einem leichten Plus von 0,09 Prozent bei 3.530,95 Punkten. In Frankfurt gewann der DAX klare 0,64 Prozent auf 13.420,45 Einheiten. Der FTSE-100 in London baute hingegen ein Minus von 0,12 Prozent auf 6.353,64 Zähler.

Wie am Montag bekannt wurde, will der US-Pharmakonzern Moderna als erstes Unternehmen die Zulassung eines Corona-Impfstoff in der EU beantragen. Der Antrag auf eine bedingte Zulassung soll noch am Montag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur gestellt werden.

Klare Abgaben hatte es zuvor an den Fernost-Börsen gegeben. Nach der freundlichen Vorwoche dürften einige Anleger Gewinne mitgenommen haben. Auch sehr positive Industriestimmungsdaten aus China und ein weiterhin robustes Wachstum der Industrieproduktion in Japan konnten hierbei für keine Kursgewinne sorgen.

Auch an der Wall Street hatte es zunächst nach dem Shopping-Feiertag Black Friday vor dem Wochenende nach Kursverlusten ausgesehen. Zuletzt drehten die US-Futures allerdings teilweise ins Plus. Für Impulse könnten am Nachmittag auch US-Wirtschaftsstimmungsdaten sorgen.

Schwächste Branche im Eurozonen-Leitindex waren auch zu Mittag die Banken. Zuletzt hatten die konjunktursensiblen Werte infolge der Aussicht auf einen baldigen Covid-19-Impfstoff klar zugelegt. Doch am Montag lastete vor allem ein drastischer Stellenabbau bei der niederländischen Bank ABN Amro auf den Kursen. Aufgrund der anhaltenden Branchenkrise wird das Geldhaus bis 2024 rund 15 Prozent der gesamten Stellen einsparen. Die ABN-Titel tendierten am Montag am Nachmittag an der Amsterdamer Börse mit Verlusten von 6,8 Prozent.

Im Euro-Stoxx-50 lagen die Aktien der spanischen Banco Santander mit minus 1,8 Prozent wenig in der Gunst der Anleger. Im Londoner "Footsie" verloren die Aktien von HSBC 2,1 Prozent. Am Sonntag berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass die britische Großbank einen Ausstieg aus dem US-amerikanischen Privatkundengeschäft erwägt.