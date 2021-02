Europas Leitbörsen am Nachmittag nach US-Jobdaten überwiegend höher

Euro-Stoxx-50 steigt um 0,50 Prozent - Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten tiefer als erwartet, Corona-Konjunkturpaket zudem am Weg - Französische Einzelwerte nach Zahlen im Fokus

Die europäischen Börsen haben am Freitag im Verlauf überwiegend mit Gewinnen tendiert. Offizielle Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten wurden überwiegend positiv aufgenommen. So lag die Arbeitslosenquote im Jänner tiefer als im Vormonat und als Experten prognostiziert hatten.

Der US-Senat hat zudem mit den Stimmen der regierenden Demokraten einen Budgetplan gebilligt, mit dem das große Corona-Konjunkturpaket von Präsident Joe Biden durch den Kongress gebracht werden soll. Die Vorlage muss noch vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden. Der US-Präsident strebt ein Programm im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar an.

Der Euro-Stoxx-50 notierte kurz vor 14.45 Uhr um 0,50 Prozent höher bei 3.660,73 Punkten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,18 Prozent auf 14.085,77 Zähler. Der FTSE-100 in London gab dagegen leicht um 0,07 Prozent auf 6.499,18 Einheiten nach. An der Pariser Börse erhöhte sich der CAC-40 wiederum um 1,07 Prozent auf 5.668,55 Stellen.

Unternehmensseitig blieben Aktien von berichterstattenden Unternehmen im Fokus. Die Wertpapiere des Baukonzerns Vinci stiegen im Paris zuletzt um satte 5,88 Prozent. Der Konzern hatte mit seinen Zahlen die Markterwartungen übertroffen, auch wenn das Unternehmen 2020 einen Umsatzrückgang von 10 Prozent hinnehmen musste.

Die Titel der französischen BNP Paribas kletterten um rund drei Prozent hinauf. Die Großbank hat ihren Gewinnrückgang in der Coronakrise trotz drohender Kreditausfälle im abgelaufenen Jahr in überraschend engen Grenzen gehalten.

Bei den Aktien der Sanofi ging es zudem um 2,07 Prozent hinauf. Die Jahresbilanz 2020 hatte der französische Pharmakonzern durch den milliardenschweren Verkauf eines Großteils seiner Beteiligung am US-Partner Regeneron aufpoliert.

In Mailand stiegen die Aktien der Intesa Sanpaolo nach Vorlage von Zahlen um 2,96 Prozent. Im vierten Quartal stand unterm Strich ein Verlust von 3,1 Milliarden Euro zu Buche. Analysten hatten im Schnitt allerdings mit einem größeren Minus gerechnet.

Die Titel von Carlsberg stiegen in Kopenhagen um 3,41 Prozent. Zwar lagen die Umsatzerlöse im vierten Quartal unter den Erwartungen, allerdings stellte der Konzern für 2021 einen Anstieg des operativen Ergebnisses von 3 bis 10 Prozent in Aussicht.

In Zürich gewannen die Aktien von Swatch mit 2,46 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Papiere des Uhrenherstellers zum Kauf empfohlen hatte.