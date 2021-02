Europas Leitbörsen am Nachmittag nah an Vortageswerten

Euro-Stoxx-50 legt 0,05 Prozent zu - DAX verliert 0,03 Prozent

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstagnachmittag uneinheitlich tendiert. Nach guten Auftragsdaten aus den USA erholten sich die Aktienmärkte zuletzt aber. Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 14.40 Uhr um 0,05 Prozent auf 3.707,90 Punkte. In Frankfurt verlor der DAX geringe 0,03 Prozent auf 13.971,58 Einheiten. Der FTSE-100 in London verzeichnete ein Plus von 0,43 Prozent bei 6.687,80 Zählern.

Im Blickfeld standen mehrere Konjunkturnachrichten. In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Jänner um 3,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Marktbeobachter waren von nur 1,1 Prozent ausgegangen.

Ein Index für die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist für den Februar etwas besser ausgefallen als erwartet wurde. Allerdings ist die Zuversicht über die Branchen ungleich verteilt. Während der Indikator in der Industrie stark anstieg, fiel er im Dienstleistungssektor verhaltener aus. Beim Einzelhandel gab es sogar einen Rückgang. Auch geografisch fiel der Index nicht einheitlich aus. So erhellte sich die Stimmung in Deutschland und Italien deutlich stärker als in Frankreich. In Spanien und den Niederlanden verdüsterte sich das Stimmungsbild sogar.

Die Geldmenge M3 ist in der Eurozone im Jänner um 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Es ist die höchste Wachstumsrate seit 13 Jahren und entsprach den Erwartungen am Markt. Entsprechend gering war die Auswirkung an den Aktienmärkten.

In Deutschland ist die Konsumstimmung unter Verbrauchern im Februar zudem gestiegen, wie heute veröffentlichte Zahlen des Konsumforschungsunternehmens GfK zeigten.

Bei den Branchenindizes führten Banken und Versicherungsunternehmen. Nachgefragt waren auch die Aktien des Versicherungsunternehmens AXA, die sich um 3,9 Prozent verteuerten. Das AXA-Jahresergebnis für 2020 war überraschend schlecht ausgefallen. Der Konzern zeigte sich jedoch optimistisch für das kommende Jahr. Zudem können sich Anleger über eine erhöhte Dividende freuen.

Die Papiere von Munich Re stiegen ebenfalls an und zwar um 3,1 Prozent. Der weltweit größte Rückversicherer hatte heute sein Jahresergebnis für 2020 präsentiert. Trotz erheblichen Kosten für die Pandemie konnte der Konzern einen Milliardengewinn verbuchen. Die Dividenden sollen zudem stabil bleiben.

Unter den Bankwerten legten BNP Paribas (plus 2 Prozent) und ING (plus 1,7 Prozent) am meisten zu.

An der Spitze des Eurozonen-Leitindexes lag Nokia mit einem Zugewinn von 7,7 Prozent. Die Titel des finnischen Technologieunternehmens dürften von einem größeren Auftrag des Konzerns auf den Philippinen profitieren. Nokia soll hier ein 5G-Netz aufbauen.

Die größten Einbußen im Euro-Stoxx-50 musste der Bier-Konzern AB InBev mit minus 5,2 Prozent verzeichnen. Die Umsätze des Beck's-Mutterkonzern waren im letzten Jahr um 10 Prozent gesunken.

Die Anteile des französischen Triebwerkbauers Safran fiel um 3,9 Prozent. Vorstandschef Olivier Andriès warnte, die jüngst verlangsamte Erholung des Luftverkehrs in einigen Weltregionen erzeuge Unsicherheit. Es bestehe ein Risiko, dass das Ersatzteilgeschäft mit der zivilen Luftfahrt nur verzögert wieder auf die Beine komme.