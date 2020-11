Europas Leitbörsen am Nachmittag uneinheitlich

Freundlich erwartete Wall Street sorgt für etwas Auftrieb - Corona-Sorgen bleiben bestimmendes Thema

Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag im Verlauf uneinheitlich tendiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 gewann 0,18 Prozent auf 3.434,20 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte kurz vor 14.00 Uhr mit 13.094,67 Punkten und plus 0,32 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London verlor hingegen 0,40 Prozent und steht nun bei 6.313,84 Stellen.

Nach der Verschnaufpause am Vortag fanden die europäischen Aktienmärkte vor dem Wochenende noch keine klare Richtung, kommentierte ein Marktbeobachter. Angesichts einer freundlich erwarteten Wall Street konnten sich einige Indizes nach schwächerem Beginn ins Plus vorarbeiten.

Allerdings reduzieren die Anleger vor dem Wochenende auch ihre Risiken, kommentierte ein Börsianer. Zudem scheint die große Euphorie über die jüngsten Fortschritte bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff ein wenig verflogen angesichts weltweit steigender Corona-Infektionszahlen. So dürfte es auch nach einer Zulassung eines Mittels lange dauern, bis ausreichend Menschen geimpft sind.

Auch Konjunkturdaten fanden Beachtung: Die Wirtschaft im Euroraum hat die Coronakrise im Sommer etwas abgeschüttelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Währungsraum stieg zwischen Juli und September in Rekordtempo um 12,6 Prozent zum Vorquartal. Im weiteren Tagesverlauf finden sich dann noch US-Erzeugerpreise sowie das Michigan Sentiment auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten waren Engie mit einem Kursgewinn von 2,8 Prozent unter den größten Gewinnern im Euro-Stoxx-50. Der französische Energieversorger hatte Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt, die besser als vom Markt erwartet ausfiel. Gut gesucht zeigten sich auch Banco Santander und stiegen um 2,7 Prozent sowie Deutsche Börse mit einem Aufschlag in Höhe von 2,9 Prozent.

Die Papiere von Airbus rückten um weitere 0,2 Prozent auf 84,75 Euro vor und bauten damit ihren Wochengewinn aus. Die US-Bank JPMorgan stufte die Titel des Flugzeugbauers von "Underweight" auf "Neutral" hoch und erhöhte ihr Kursziel von 46,50 auf 75,00 Euro. Die Nachricht zur Wirksamkeit eines möglichen Corona-Impfstoffs rechtfertige bei Airbus eine höhere Bewertung, schrieb Analyst David Perry.

In Frankfurt ging es mit der Vorlage von Quartalsbilanzen weiter. Aus dem DAX berichtete das Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen, dessen Aktie nach festerem Verlauf knapp ein Prozent einbüßte. Laut Analysten war die Neunmonatsbilanz etwas besser als allgemein erwartet ausgefallen. Zudem liege die Prognose für die Bewertungsgewinne 2020 etwas über der Marktschätzung, hieß es von der US-Bank Goldman Sachs.