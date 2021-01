Europas Leitbörsen am Nachmittag weiter im Minus

Euro-Stoxx-50 verliert 1,2 Prozent - Pandemie-Sorgen belasten - Ericsson nach Zahlen fast 10 Prozent fester

Die europäischen Leitbörsen haben am Freitagnachmittag weiter schwach tendiert. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 14.50 Uhr mit einem Minus von 1,16 Prozent bei 3.515,82 Punkten. Der deutsche DAX verlor 1,04 Prozent auf 13.523,34 Zähler. Der britische FTSE-100 fiel um 1,54 Prozent auf 6.425,62 Punkte.

Belastet wurden die Börsen weiter von den Ängsten vor den Folgen der Coronavirus-Pandemie und der Lockdowns. Insbesondere die neue Virusmutation und die Verzögerung von Impfprogrammen sowie der Impfstoffstreit der EU mit dem Pharmariesen Astrazeneca verunsichern derzeit. Angesichts der hohen Bewertungen der Märkte sei vielleicht zuletzt Optimismus eingepreist gewesen, schreiben die Analysten der Helaba.

Ein wenig Sorgen bereiten Marktteilnehmern derzeit auch die starken Schwankungen bei einigen Einzelwerten. Hintergrund ist das Ringen zwischen Kleinanlegern und professionellen Investoren wie Hedgefonds, das sich inzwischen auf den Gesamtmarkt auszuwirken beginnt. Dabei pushen einige Kleinanleger über Online-Netzwerke in den USA einzelne Werte, bei denen Hedgefonds auf fallende Kurse setzen. Ausgangspunkt waren in dieser Woche die extremen Kurskapriolen der Aktien des US-Videospielhändlers Gamestop und anderer Unternehmen am US-Finanzmarkt. Das Thema hat in den USA nun die politische Ebene erreicht.

Für Impulse sorgte zum Wochenschluss auch die Ergebnisberichtssaison. So stiegen Ericsson nach überraschend guten Quartalszahlen um 9,88 Prozent. Der Netzwerkausrüster konnte dank des Ausbaus des 5G-Netzes nach einem guten Schlussquartal bei Umsatz und Gewinn zulegen und will die Dividende erhöhen.

H&M-Aktien verloren nach Zahlen hingegen 4,40 Prozent. Der schwedische Modekonzern erzielte einen Gewinn vor Steuern von rund 2 Milliarden Kronen, verglichen mit rund 17 Milliarden Kronen im Vorjahr.

Daimler notierten mit einem kleinen Plus von 0,89 Prozent, fanden sich im schwachen Gesamtmarkt damit aber unter den Tagesgewinnern. Die Anleger freuen sich über ein starkes Schlussquartal des Autobauers. Auch im gesamten Jahr 2020 verdiente Daimler deutlich mehr als erwartet. Begeistert waren Börsianer vor allem von der Entwicklung des freien Barmittelzuflusses. Dies gelte insbesondere im Vergleich mit BMW, so ein Händler.

Zu den Aktien im Fokus zählten am Freitag auch SAP. Europas größter Softwarehersteller will mit den Erlösen aus dem US-Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics vorwiegend die Schulden senken. Allerdings werde man dem Aufsichtsrat auch eine Erhöhung der Dividende vorschlagen, sagte Finanzchef Luka Mucic. SAP-Aktien fielen am Nachmittag um 1,99 Prozent.

Größere Abgaben gab es europaweit auch in einigen Bankwerten. So fanden sich Deutsche Bank (minus 2,10 Prozent), HSBC Holdings (minus 3,07 Prozent) und BNP Paribas (minus 2,49 Prozent) unter den stärksten Verlierern.

Für Bewegung könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Daten sorgen. Impulse erwarten die Analysten der Helaba vor allem von dem noch ausstehenden Einkaufsmanagerindex für den Großraum Chicago. Erwartet werden auch endgültige Werte zum Michigan Sentiment-Index. Die am Nachmittag schon gemeldeten Daten zu den Verbraucherausgaben und -einkommen wirkten sich hingegen nicht merklich aus.