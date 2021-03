Europas Leitbörsen am Nachmittag weiter im Plus

Euro-Stoxx-50 bei plus 0,39 Prozent - Daimler legt 2,2 Prozent zu nach Kooperation mit Volvo

Die europäischen Leitbörsen haben nach Verlusten in der Früh am Dienstagnachmittag ins Plus gedreht. Der Euro-Stoxx-50 legte kurz vor 14.30 Uhr um 0,39 Prozent zu auf 3.721,01 Punkte. In Frankfurt ging es für den DAX 0,45 Prozent hinauf auf 14.075,50 Einheiten. Der FTSE-100 stieg um 0,58 Prozent auf 6.626,51 Zähler.

Die Inflationszahlen für die Eurozone im Februar brachten keine Überraschung. Die Verbraucherpreise sind im Februar um 0,9 Prozent angestiegen - gleich wie zuvor schon im Jänner. Dies wurde von den meisten Marktbeobachtern so erwartet. Rezente Inflationsängste dürften damit etwas gedämpft worden sein und die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten.

Im Jänner dann hat der deutsche Einzelhandel gegenüber dem Vormonat preisbereinigt 4,5 Prozent weniger Umsatz gemacht. Analysten waren davor teilweise von einem leichten Anstieg ausgegangen.

Ebenfalls in Deutschland ist die Arbeitslosenzahl im Februar um 4.000 gegenüber dem Vormonat angestiegen und kommt auf 2.904.000 Arbeitslose.

An der Spitze des Euro-Stoxx-50 standen die Aktien der französischen BNP Paribas. Die Bank-Titel verteuerten sich um drei Prozent. Beim Medienkonzern Vivendi war es ein Plus von 2,5 Prozent.

Auch die Daimler-Aktien konnten zulegen - das um 2,2 Prozent. Am Montag hatte Daimler die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Cellcentric mit dem Lkw-Hersteller Volvo bekanntgegeben. Beide Seiten arbeiten künftig gemeinsam an der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben für schwere Lastwagen.

Trotz guter Geschäftszahlen verloren Flutter Entertainment am anderen Ende des Index 1,8 Prozent an Wert. Der Euro-Stoxx-Neuling konnte auch dank der Fusion mit dem Wettkonzern The Star Group den Umsatz mehr als verdoppeln. Dagegen zehrten die fusionsbedingten Abschreibungen den Vorsteuergewinn fast komplett auf.