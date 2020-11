Europas Leitbörsen am Nachmittag weiterhin fest

Risikofreude nimmt wieder zu - Aktien aus Luftfahrtbranche mit deutlichen Aufschlägen

Die europäischen Aktienmärkte konnten am Dienstag von der zunehmenden Risikofreude bei den Anleger profitieren. Für den Euro-Stoxx-50 ging es gegen 14.00 Uhr um 1,24 Prozent aufwärts auf 3.506,11 Zähler. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,93 Prozent auf 13.249,70 Punkte. In London gewann der FTSE-100 um 1,10 Prozent auf 6.403,63 Einheiten.

Für Freude bei den Anlegern sorgte die Nachricht, dass Noch-US-Präsident Donald Trump seine Blockadehaltung mittlerweile aufgeweicht hat, so dass nach einer wochenlangen Hängepartie in den USA der Übergang zum gewählten Präsidenten Joe Biden beginnen kann. Positive Impulse lieferten zudem Medienberichte, wonach die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen als erste Frau die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen soll.

Die Anleger gingen mehr ins Risiko und bevorzugten nun wieder zyklische Aktien, bemerkte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die Wahrscheinlichkeit für eine weitaus bessere konjunkturelle Lage in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres wächst mit jeder neuen Impfstoff-Nachricht. Dabei ist es auch ein gutes Zeichen, dass die Sektor-Rotation zurück in die Verlierer der Pandemie ohne Nettoverkäufe der stark gelaufenen Technologieaktien vonstatten geht."

Aktien aus dem Öl- und Gassektor zeigten sich europaweit gut gesucht. In London gewannen Aktien von BP mehr als sieben Prozent. Im Euro-Stoxx-50 zeigten sich Total um knapp fünf Prozent höher.

Profiteure eines Corona-Impfstoffs wären die Akteure des internationalen Flugverkehrs. Aktien der Branche wie Airbus und Safran legten um 3,8 beziehungsweise 2,2 Prozent zu. Für die Papiere von Air France-KLM ging es sogar um mehr als 13 Prozent nach oben. Aktien der britisch-spanischen Airline-Holding IAG stiegen um 5,3 Prozent und Lufthansa zogen um fast sieben Prozent nach oben.

In Mailand stiegen die Anteilsscheine von Enel um 3,3 Prozent. Der Stromversorger will den Gewinn bis 2023 jährlich um bis zu zehn Prozent steigern und setzt dafür verstärkt auf erneuerbare Energien und Verteilernetze.