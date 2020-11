Europas Leitbörsen am Nachmittag weiterhin im Minus

Impfstoff-Euphorie vorerst verflogen - US-Konjunkturdaten im Blick - Easyjet fährt ersten Jahresverlust der Unternehmensgeschichte ein

Die Leitbörsen in Europa lagen am Dienstag im Verlauf weiterhin in der Verlustzone. Nach den positiven Nachrichten rund um einen weiteren möglichen Corona-Impfstoff am gestrigen Montag, scheinen die Anleger nun vorerst auf die Bremse zu treten. Auch an der Wall Street dürfte es nach unten gehen, vorbörslich wurden die US-Indizes im Minus indiziert.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 14.30 Uhr mit Abschlägen von 0,61 Prozent bei 3.445,18 Punkten. Der Frankfurter DAX verlor ebenso 0,47 Prozent auf 13.076,81 Einheiten. In London präsentierte sich der britische Leitindex FTSE-100 mit Verlusten von 1,45 Prozent bei 6.328,46 Zählern.

Die Impfstoff-Euphorie zu Wochenbeginn hat sich somit merklich eingedämmt. Laut Experten wird es noch einige Zeit dauern bis ein solcher Impfstoff an den Markt kommt und auch eine breite Masse der Bevölkerung damit versorgt werden kann.

Zudem geben die guten Zwischenergebnisse bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19 zwar Hoffnung für die konjunkturelle Zukunft, jedoch ist damit in der aktuelle sehr angespannten Corona-Situation nicht geholfen. Vor allem in Europa und den USA steigen die Neuinfektionszahlen weiterhin. In weiten Teilen Europas wurden daher mittlerweile wieder strickte Lockdown-Maßnahmen verhängt.

In der Eurozone wurden am Dienstag bisher keine marktrelevanten Konjunkturdaten veröffentlicht und auch am späteren Nachmittag werden keine Daten erwartet. Der Blick der Anleger richtet sich daher auf die USA. Dort sind die Einzelhandelsumsätze im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen. Experten hatten jedoch mit einem stärkeren Zuwachs von 0,5 Prozent gerechnet. Später werden auch noch Daten zur Industrieproduktion erwartet.

Am Nachmittag lagen weiterhin die Aktien der Banco Santander mit Abschlägen von 2,1 Prozent wenig in der Gunst der Anleger. Daneben zeigten sich im Euro-Stoxx-50 auch die Titel der Deutschen Börse mit minus 1,7 Prozent und die Anteilsscheine des französischen Energieversorgers Engie mit minus 1,8 Prozent wenig gesucht.

In London tendierte die Titel der Billigairline Easyjet mit Verlusten von rund 2,9 Prozent. Die Corona-Pandemie riss ein großes Loch in die Bilanz des Konzerns. Im abgelaufenen Geschäftsjahr fuhr Easyjet den ersten Jahresverlust in der Unternehmensgeschichte ein.