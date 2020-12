Europas Leitbörsen am Nachmittag weiterhin im Plus

DAX unverändert auf Rekordkurs - FTSE-100 in London nach Feiertagspause sehr fest

Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag im Verlauf befestigt notiert. Beflügelt von neuen Rekordhochs an der Wall Street und dem höchsten Kursniveau in Tokio seit rund 30 Jahren setzen die europäischen Aktienmärkte ihren Aufwärtsschub fort. International wurde zuletzt unterstützend aufgenommen, dass mit dem Brexit-Handelspakt und dem US-Corona-Hilfspaket große Unsicherheiten aus dem Weg geräumt worden waren.

Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,32 Prozent auf 3.587,03 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 14.25 Uhr mit 13.814,05 Punkten und plus 0,17 Prozent und zeigt sich damit unverändert auf einem Rekordkurs. Der FTSE-100 der Börse London gewann deutliche 2,08 Prozent und steht nun bei 6.637,42 Stellen, nachdem er Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war.

In einer europäischen Branchenbetrachtung gab es die durchschnittlich stärksten Zuwächse in den Branchen Medien und Technologie zu sehen. Gemieden wurden vor allem Bankenpapiere.

Im Euro-Stoxx-50 eroberten die SAP-Aktie mit plus 1,9 Prozent den Spitzenplatz. Der deutsche Softwaregigant treibt die Pläne für den Börsengang seiner US-Tochter Qualtrics voran. Der Anbieter von Marktforschungssoftware will an die Tech-Börse Nasdaq gehen.

Dahinter verteuerten sich Flutter Entertainment und Amadeus IT um 1,6 bzw. 1,4 Prozent. Siemens verbilligten sich hingegen um 1,1 Prozent. Die Aktionäre von ING mussten ein Minus in Höhe von 0,8 Prozent verbuchen.

Die Papiere von AstraZeneca gewannen in London 3,9 Prozent. In der laufende Woche wird in Großbritannien die Zulassung eines Impfstoffs gegen Covid-19 erwartet, den das britisch-schwedische Unternehmen gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat.

Weiterhin beflügelt von der Impfstoffhoffnung in der Corona-Krise schnellten die Papiere der Lufthansa mit einem Aufschlag von 7,9 Prozent in die Höhe. In London zogen die Papiere von Intercontinental Hotels Group um 4,2 Prozent hoch.