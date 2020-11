Europas Leitbörsen am Nachmittag weiterhin überwiegend im Plus

Banco Sabadell mit starken Verlusten: Fusion mit BBVA abgeblasen

Die europäischen Leitbörsen haben am Freitagnachmittag weiterhin überwiegend mit Gewinnen tendiert. Eine Stunde vor Handelsstart an den US-Börsen, an denen am Vortag aufgrund feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war, notierte der Euro-Stoxx-50 um 0,30 Prozent höher bei 3.521,55 Punkten.

Auch der deutsche DAX tendierte höher und zwar um 0,22 Prozent bei 13.315,54 Einheiten. Der Pariser CAC-40 gewann zuletzt 0,54 Prozent auf 5.596,96 Zähler. An der Börse in London gab der FTSE-100 dagegen um 0,47 Prozent auf 6.333,08 Stellen nach.

Von den US-Börsen werden auch am heutigen Handelstag keine nennenswerten Impulse erwartet, da die meisten US-Investoren den Freitag nach Thanksgiving als Fenstertag nutzen dürften und der Börse fernblieben, kommentierten Experten. Zuvor fielen bereits Konjunkturdaten kaum ins Gewicht.

Branchenseitig zeigten sich zuletzt Telekom- und Bankentitel mit klaren Aufschlägen. Dagegen tendierten Titel von Versicherern mit Verlusten.

Mit Blick auf die Einzelwerte rückten in Deutschland die Titel von Adidas in den Fokus. Sie verloren zuletzt 0,69 Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass der Konzern seine Tochter Reebok veräußern wolle.

In Spanien haben indes die beiden spanischen Großbanken BBVA und Banco Sabadell ihre seit knapp zwei Wochen laufenden Fusionsgespräche abgebrochen. Als Grund nannte Sabadell unterschiedliche Vorstellungen über die finanziellen Details. Für die Papiere von Sabadell ging es um satte 9,27 Prozent bergab. BBVA gewannen dagegen 2,76 Prozent. Das Platzen der Fusion dürfte vor allem die Sabadell belasten, da sie das kleinere und schwächere der beiden Institute ist.

Daneben bewegten Analystenstimmen: Pernod Ricard verteuerten sich um fast zwei Prozent. Die Experten der US-Bank Morgan Stanley hatten sich zuvor positiv zum Sektor geäußert und diesen als "attraktiv" hochgestuft. Zudem sprachen sie eine Kaufempfehlung für den französischen Spirituosenhersteller und den britischen Wettbewerber Diageo aus. Die Aktien des letzteren stiegen in London um 0,23 Prozent.