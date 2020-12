Europas Leitbörsen am Nachmittag wenig verändert - FTSE-100 im Plus

Übrige Leitbörsen dagegen leicht im Minus - Starker Euro belastet Kurse im Währungsraum - Flutter-Aktien von angekündigter Übernahme beflügelt

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstagnachmittag wenig verändert tendiert. Von ihren Tagestiefs im Mittagshandel konnten sich die meisten Märkte wieder absetzen. In die Gewinnzone konnten sich jedoch nur wenige Börsen vorarbeiten, darunter der FTSE-100 in London, der um 0,21 Prozent auf 6.476,63 Punkte stieg.

In der Eurozone bremste vor allem der starke Euro die Märkte, der die Exportaussichten der Unternehmen im Währungsraum verschlechtert. Der Euro-Stoxx-50 notierte am Nachmittag um 0,08 Prozent tiefer bei 3.518,14 Einheiten. Der exportlastige DAX in Frankfurt verlor 0,48 Prozent auf 13.248,81 Einheiten.

Mit deutlich über 1,21 Dollar erreichte der Euro am Donnerstag den höchsten Stand seit April 2018. Die Gemeinschaftswährung werde damit zum immer größeren Problem für die Exporteure der Eurozone, erläuterte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der starke Euro habe das Potenzial, die Erholung von Wirtschaft und Unternehmensgewinnen nachhaltig zu bremsen.

An den US-Börsen zeichnete sich rund eine Stunde vor Handelsbeginn ebenfalls nur wenig Bewegung ab. Die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA fielen besser aus als erwartet. Der offizielle Monatsbericht zum Arbeitsmarkt folgt am morgigen Freitag.

Die am Vormittag veröffentlichten europäischen Konjunkturdaten schlugen sich nicht merklich im Handel nieder. Der finale Einkaufsmanagerindex von IHS Markit für die Eurozone kam im November bei 45,3 Punkte und damit deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern zu liegen. Gegenüber Oktober war dies ein Rückgang von 4,7 Punkten, eine Erstschätzung wurde jedoch geringfügig um 0,2 Einheiten übertroffen.

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Oktober überraschend deutlich gestiegen. Die Entwicklung dürfte sich aber im November nicht fortsetzen, da viele Regierungen im Kampf gegen die Coronakrise neue Beschränkungen beschlossen haben, die auch den Einzelhandel stark betreffen.

Im Euro-Stoxx-50 schossen die Aktien von Flutter Entertainment um knapp zwölfeinhalb Prozent nach oben. Das irische Glücksspielunternehmen will mittels einer Kapitalerhöhung rund 1,1 Mrd. britische Pfund aufnehmen, um seinen Anteil am US-Anbieter FanDuel deutlich aufzustocken. Das Vorhaben ist Teil eines Deals, mit dem Flutter die Anteile an FanDuel von knapp 58 auf dann 95 Prozent hochschrauben will.

Gut gesucht waren außerdem Technologieaktien. Im Spitzenfeld des Euro-Stoxx-50 notierten etwa die Titel von Prosus (plus 1,99 Prozent), Amadeus (plus 1,84 Prozent) und Adyen (plus 0,96 Prozent).

Schwach zeigten sich dagegen Danone mit einem Minus von 1,99 Prozent. Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien des französischen Konsumgüterkonzerns von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft.