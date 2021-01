Europas Leitbörsen am Vormittag auf Erholungskurs

Euro-Stoxx-50 zuletzt 0,76 Prozent im Plus - Linde nach angekündigter Dividendenerhöhung und Aktienrückkäufen fester - UBS nach Zahlen nachgefragt

Die europäischen Leitbörsen haben am Dienstagvormittag klare Kursgewinne verzeichnet. Nach dem schwachen Wochenauftakt begaben sie sich damit auf Erholungskurs. Vorbörslich hatte es zunächst nach weiteren Verlusten ausgesehen, bereits in den ersten Handelsminuten drehten die Börsen jedoch ins Plus.

Aus dem Handel hieß es, die Investoren würden sich zwar derzeit etwas wegen möglicher Verzögerungen beim geplanten billionenschweren US-Konjunkturpaket sorgen. Andererseits gebe es jedoch die Hoffnung auf gute Geschäftszahlen der großen US-Technologiekonzerne.

Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 10.00 Uhr um 0,76 Prozent auf 3.580,05 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX legte noch etwas stärker um 1,08 Prozent auf 13.790,94 Zähler zu. In London rückte der FTSE-100 um 0,61 Prozent auf 6.679,48 Einheiten vor.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Linde-Aktien mit einem Plus von mehr als drei Prozent an die Spitze des Euro-Stoxx-50. Der weltgrößte Industriegasekonzern erhöht seine Dividende und kündigt ein neues milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an. Die Quartalsdividende wird um zehn Prozent auf 1,06 Dollar je Anteilsschein angehoben. Zudem sollten Aktien im Volumen von bis zu fünf Milliarden Dollar (4,11 Mrd. Euro) zurückgekauft werden.

In Zürich waren die UBS-Titel mit einem Plus von 3,3 Prozent ebenfalls stark nachgefragt. Eine florierende Vermögensverwaltung und gute Geschäfte im Investmentbanking haben die Schweizer Großbank am Jahresende 2020 weiter angetrieben. Unter dem Strich verdiente der Konzern in den drei Monaten bis Ende Dezember 1,7 Milliarden US-Dollar (1,41 Mrd. Euro) und damit mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Die UBS will nun eigene Aktien in Milliardenhöhe zurückkaufen.

In Paris legten die Aktien von Remy Cointreau um 1,4 Prozent zu. Die Analysten der Deutschen Bank haben die Titel des französischen Spirituosenherstellers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

In London stiegen die Anteilsscheine von AstraZeneca etwas moderater um 0,5 Prozent. Der britisch-schwedische Pharmahersteller Astrazeneca hat Berichte über eine sehr geringe Wirksamkeit seines Impfstoffs bei Senioren zurückgewiesen. Berichte, dass das Mittel bei Menschen über 65 nur eine Wirksamkeit von acht Prozent habe, seien "komplett falsch", sagte ein Sprecher.