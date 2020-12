Europas Leitbörsen am Vormittag einheitlich freundlich

Hoffnungen auf bald beginnende Impfungen sorgen für Auftrieb - Fed-Sitzung liefert keine stärkeren Impulse

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Donnerstagvormittag einheitlich mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.40 Uhr mit plus 0,73 Prozent bei 3.569,04 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 1,04 Prozent auf 13.707,49 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,39 Prozent bei 6.596,28 Zählern.

Für Auftrieb sorgt laut Marktbeobachtern vor allem die Hoffnung, die Anleger in die bald beginnenden Impfungen in Europa gegen das Coronavirus legen. Die Sitzung der US-Notenbank lieferte am Vorabend keinen größeren Kursimpuls. An der Wall Street tendierten die Aktien anschließend ohne klare Richtung. Die Märkte in Asien zeigten sich freundlich.

Die Federal Reserve (Fed) setzt ihre Krisenpolitik angesichts der weiter schwelenden Corona-Pandemie fort. Die Leitzinsen bleiben in der Nähe der Nulllinie und die milliardenschweren Anleihekäufe sollen solange fortsetzen werden, bis "substanzielle Fortschritte" in den Zielen der Fed erreicht sind.

Auswirkungen könnte der große Verfall an den Terminbörsen haben, der am Freitag ansteht und für Kursausschläge sorgen kann. Zum Jahresende steht außerdem wieder das alljährliche "Window Dressing" an, bei dem institutionelle Anleger versuchen, ihre Depots vor dem Jahresende durch gezielte Käufe oder Verkäufe für den Schlussbericht an die Anleger herauszuputzen.

In den Blick der Anleger rückten auch aktuelle Konjunkturnachrichten: Die Auftragsbücher der deutschen Industrie sind auch dank der stärkeren Nachfrage aus China praller gefüllt als vor Beginn der Coronakrise. Der Auftragsbestand wuchs im Oktober um 1,5 Prozent zum Vormonat, wurde in der Früh bekannt.

Auch die Zuversicht der französischen Unternehmen hat im Dezember stark zugenommen. Das Geschäftsklima stieg gegenüber dem Vormonat um 12 Punkte auf 91 Zähler, wie das Statistikamt Insee mitteilte. Der Zuwachs war wesentlich stärker als Analysten erwartet hatten.

Die Aussicht auf millionenschwere Meilensteinzahlungen hat den Kurs von Evotec in Frankfurt auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahre klettern lassen. Die Papiere des Wirkstoffentwicklers stiegen in der Spitze um 3,3 Prozent auf 27,58 Euro, ließen damit das Hoch vom Juli 2019 hinter sich und erreichten den höchsten Stand seit Anfang 2001.

In Zürich zeigten sich Novartis um 0,2 Prozent befestigt. Der Pharmakonzern holt sich mit der Übernahme des US-Biotechunternehmens Cadent Therapeutics zwei neue Kandidaten in die Pipeline. Das US-Unternehmen sei vor allem im Bereich der Neurowissenschaften unterwegs und verfüge derzeit über zwei klinische Programme zur Behandlung von Schizophrenie und eines für Bewegungsstörungen.