Europas Leitbörsen am Vormittag etwas tiefer

Gewinnmitnahmen nach zuletzt deutlichen Aufschlägen - Mehrheitlich negative Übersee-Vorgaben - Zahlreiche Unternehmensnachrichten liefern Impulse

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Donnerstagvormittag einheitlich etwas schwächer gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.45 Uhr mit minus 0,70 Prozent bei 3.442,96 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel um 0,76 Prozent auf 13.115,85 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,72 Prozent auf 6.336,42 Punkte.

Nach der Erholungsrally im November samt dem beeindruckenden Plus zum Wochenauftakt scheinen Anleger nun Gewinne mitzunehmen, hieß es von einem Marktbeobachter. Zudem fielen die Übersee-Vorgaben mehrheitlich negativ aus.

In den USA blieben Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 weiter unter ihren am Montag erreichten Rekordhochs. Die Indizes der technologielastigen Nasdaq-Börse erholten sich am Vorabend indes deutlich von ihrem heftigen Rückschlag.

Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda begründete dies damit, dass die Umschichtungen von Technologiewerten ("New Economy") in klassische Branchen ("Old Economy") abnähmen. Am Vortag war in Europa bereits zu beobachten gewesen, dass sich die Anleger wieder von den bisherigen Corona-Verlierern verabschiedeten, die seit Montag eine Erholungsrally erlebt hatten.

Datenseitig richtet sich der Fokus heute am Nachmittag auf aktuelle Daten zu den Verbraucherpreisen in den USA. Zudem stehen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zur Veröffentlichung an.

Von Unternehmensseite rückten vor allem zahlreiche Nachrichten aus Deutschland in den Blick der Anleger. So zeigten sich nach der Erhöhung der Jahresprognose die Papiere der Deutschen Telekom kaum verändert zum Vortagesschluss. Nach aktuellen Geschäftszahlen und trotz einer bestätigten Prognose lagen die Papiere des Energiekonzerns RWE rund ein Prozent im Minus.

Merck KGaA reagierten in einem schwachen Gesamtmarkt mit Kursgewinnen in Höhe von 1,5 Prozent auf nochmals angehobene Jahresziele. Weiters wurde bekannt, dass Siemens trotz Coronakrise Milliarden verdient. Zwar sank der Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr um ein Viertel, doch unter dem Strich steht immer noch ein Plus von 4,2 Mrd. Euro. Siemens-Aktien zeigten sich im Frühhandel jedoch um mehr als vier Prozent schwächer.

Der italienische Generali-Konzern muss sich weiterhin kaum mit Versicherungsschäden infolge der Corona-Pandemie herumschlagen. In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte der Versicherer einen operativen Gewinn von gut vier Milliarden Euro und damit rund zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Turbulenzen an den Kapitalmärkten kamen allerdings auch Generali teuer zu stehen. Während die Schaden- und Unfallsparte ihren operativen Gewinn um fast 19 Prozent steigerte, ging das Ergebnis im Lebensversicherungsgeschäft um 15 Prozent zurück. Generali-Aktien zeigten sich in Mailand um gut ein Prozent tiefer.