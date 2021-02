Europas Leitbörsen am Vormittag freundlich

Trotz mehrheitlich negativer Übersee-Vorgaben - Unternehmensnachrichten sorgen für Bewegung

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Donnerstagvormittag mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.45 Uhr mit plus 0,31 Prozent bei 3.621,07 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,57 Prozent auf 14.013,64 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,65 Prozent auf 6.550,23 Punkte.

Trotz mehrheitlich schwächerer Asien-Vorgaben starteten die europäischen Leitbörsen etwas höher in die Sitzung. Auch die US-Börsen hatten am Mittwoch unter den Tageshochs geschlossen und damit ebenfalls an Schwung verloren. Impulse lieferte bis dato vor allem die in Europa auf Hochtouren laufende Berichtssaison.

Nach fünf Verlustjahren in Folge hat die Deutsche Bank ausgerechnet im Jahr der Corona-Krise die Trendwende geschafft. Der vom Vorstand angestrebte Vorsteuergewinn fiel 2020 mit etwas über einer Milliarde Euro noch besser aus als erwartet, und sogar unter dem Strich standen schwarze Zahlen. Dennoch rutschten die Aktien gut drei Prozent ins Minus.

Ein großer Fortschritt bei der Beilegung des Glyphosat-Rechtsstreits in den USA hat die Aktien von Bayer um 4,8 Prozent angetrieben. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte am Mittwochabend einen Durchbruch in den Verhandlungen um den Umgang mit künftigen US-Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup verkündet.

Eine leicht erhöhte Prognose für das laufende Geschäftsjahr stellt die Anleger von Infineon nicht zufrieden - die Aktien verloren im Frühhandel 1,3 Prozent. Der Chiphersteller passte nach einem guten Geschäftsjahresauftakt die Zielspannen für den Umsatz und die Segmentergebnis-Marge nach oben an.

In Zürich gaben Roche knapp ein Prozent nach. Der Schweizer Pharmakonzern hat voriges Jahr in seiner Diagnostiksparte vom florierenden Geschäft mit Covid-19-Tests profitiert. Weil jedoch wegen der Pandemie weniger Menschen zum Arzt gingen, bremsten die Geschäfte in der Pharmasparte. Zudem belastete der starke Schweizer Franken. Konzernweit gingen so die Umsätze um 5 Prozent auf 58,3 Mrd. Franken zurück. Währungsbereinigt gab es ein Prozent Plus.

Papiere von ABB fielen nach Geschäftszahlen von ihrem höchsten Niveau seit 2008 zurück. Die Aktien der Schweizer büßten im Frühhandel gut drei Prozent ein. Als etwas mau sah der Berenberg-Experte Philip Buller den Konzernausblick für 2021. Das vierte Quartal sei unterdessen erwartungsgemäß gut gewesen.