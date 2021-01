Europas Leitbörsen am Vormittag leicht schwächer

Zurückhaltende Anleger - US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen - China-Daten unterstützen

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Montagvormittag einheitlich mit leichten Kursverlusten präsentiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit minus 0,36 Prozent bei 3.586,71 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel um 0,10 Prozent auf 13.773,50 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,03 Prozent auf 6.733,92 Punkte nur wenig verändert.

Die Anleger halten sich zu Wochenbeginn vor wichtigen Ereignissen zurück, kommentierte ein Marktbeobachter. In der Corona-Krise zeichnen sich in einigen Ländern weitere Lockdown-Verschärfungen ab und in den USA rückt die Machtübergabe näher. Jedoch dürfen aus den USA heute keine Impulse erwartet werden. Zwei Tage vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Joe Biden wird am Martin Luther King Day in den Vereinigten Staaten nicht gehandelt.

Unterstützung kam von positiven China-Wirtschaftsdaten. Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie hat die dortige Wirtschaft 2020 ein deutliches Wachstum geschafft, das über den Erwartungen lag. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 2,3 Prozent zum Vorjahr zu. Im vierten Quartal konnte Chinas Wirtschaft im Vorjahresvergleich um 6,5 Prozent zulegen.

Ein Branchenvergleich in Europa zeigte die Versorger unter den größeren Verlierern. Unter den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 führten Enel die Verliererliste mit einem Abschlag von 2,8 Prozent an. Engie erging es mit minus 1,7 Prozent nicht viel besser. Fester zeigten sich hingegen die Anteilsscheine von Adidas und LVMH, die jeweils gut ein Prozent an Wert gewinnen konnten.

In Frankfurt zogen Infineon um 3,5 Prozent an. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Titel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 27,50 auf 42,70 Euro angehoben. Analyst Alexander Duval begründet sein höheres Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit optimistischeren Schätzungen, einem höheren Bewertungsmultiplikator sowie Transaktionsfantasie.

Hingegen büßten die Titel von Fraport rund 1,5 Prozent an Wert ein. Der Einbruch des Flugverkehrs durch die Coronapandemie hat den Frankfurter Flughafen 2020 im Passagiergeschäft um Jahrzehnte zurückgeworfen. Das Passagieraufkommen sei mit knapp 18,8 Millionen Fluggästen 73,4 Prozent niedriger gelegen als im Rekordjahr 2019, teilte der Flughafenbetreiber mit.

Nach den klaren Abschlägen am Freitag büßten die Aktien von Carrefour heute Vormittag weitere knapp sechs Prozent ein. Nach einer Veto-Drohung Frankreichs haben die kanadische Alimentation Couche-Tard und der französische Einzelhandelsgigant Carrefour Gespräche über einen möglichen milliardenschweren Zusammenschluss vorerst eingestellt.