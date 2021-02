Europas Leitbörsen am Vormittag mit Verlusten

Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent - Sorgen um Wirtschaftsfolgen der Pandemie - ING, L'Oreal nach Zahlen stark gesucht - Impulse von Michigan-Sentiment am Nachmittag erwartet

Die europäischen Börsen sind am Freitag mehrheitlich mit kleinen Minuszeichen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 fiel im Vormittagshandel um 0,24 Prozent auf 3.6630,3 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX verlor 0,03 Prozent auf 13.952,82 Zähler. Der FTSE-100 in London lag 0,17 Prozent im Minus bei 6.517,89 Einheiten.

Für Verunsicherung an den Märkten sorgten weiter die Ängste vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. So wurde die Marktstimmung in Deutschland auch von der Verlängerung des Lockdowns belastet.

Auch aktuelle Zahlen untermauerten die Sorgen. Die britische Wirtschaft im vergangenen Jahr laut den am Freitag veröffentlichten Daten des Statistikamts ONS drastisch geschrumpft. Das britische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging gegenüber dem Vorjahr um 9,9 Prozent zurück. Dies ist ein Rekordrückgang. Zum Jahresende hin wuchs die Wirtschaft jedoch wieder.

Impulse brachten zudem einzelne Unternehmensnachrichten. So waren ING und L'Oreal nach Meldung von Quartalszahlen die beiden größten Gewinner im Euro-Stoxx-50. ING-Aktien stiegen trotz des gemeldeten Gewinneinbruchs um 4,81 Prozent. Der Nettogewinn der niederländischen Großbank sackte im Coronajahr 2020 um fast die Hälfte auf knapp 2,5 Milliarden Euro nach unten.

L'Oreal-Aktien legten 2,04 Prozent zu. Die Coronakrise hat sich auch in den Zahlen des weltweit größten Kosmetikherstellers deutlich niedergeschlagen. Die Verkaufserlöse gingen um 6,3 Prozent auf knapp 28 Mrd. Euro zurück. Der Betriebsgewinn verringerte sich um 6,1 Prozent auf 5,21 Mrd. Euro, der Nettogewinn um 5 Prozent auf rund 3,6 Mrd. Euro. Für 2020 will L'Oreal aber dennoch eine Dividende von 4 Euro pro Aktie ausschütten. Das sind um knapp vier Prozent mehr als im Jahr zuvor.

ASML-Aktien gewannen 1,91 Prozent und erreichten damit ein neues Rekordhoch. Die größten Verlierer im Euro-Stoxx-50 waren Banco Santander mit einem Minus von 1,95 Prozent.

Für Bewegung könnte noch der am Nachmittag noch anstehende Index der US-Verbraucherstimmung der Uni Michigan sorgten. Angesichts der weiter angespannten Lage am US-Arbeitsmarkt sollten hier die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden, schreiben die Analysten der Helaba.