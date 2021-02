Europas Leitbörsen am Vormittag mit Zugewinnen

Euro-Stoxx-50 mit plus 0,77% - Vivendi legt um über 17 % zu - EWU-Industrieproduktionsdaten könnten noch Impulse liefern

Die europäischen Leitbörsen konnten am Montagvormittag durchgehend Zugewinne verbuchen. Kurz nach 10.00 Uhr war der Euro-Stoxx-50 um 0,77 Prozent auf 3.724,08 Punkte gestiegen. Der Frankfurter DAX eröffnete mit Aufschlägen von 0,38 Prozent auf 14.103,16 Einheiten. In London startete der FTSE-100 mit einem deutlichen Plus von 1,17 Prozent auf 6.666,91 Zähler.

Von den Fernost-Börsen folgten am Montag positive Impulse. Der Nikkei-225 in Tokio schloss zum Wochenauftakt zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren wieder über der Marke von 30.000 Punkten. Unterdessen blieben die Märkte in China und Hongkong weiter aufgrund des Neujahrsfestes geschlossen. Auch an den US-Börsen findet am Montag feiertagsbedingt kein Handel statt.

Am Vormittag werden noch Daten zur EWU-Industrieproduktion im Dezember erwartet. Die Analysten der Helaba rechnen hier mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent. Die meisten Marktbeobachter gehen aber davon aus, dass im Dezember weniger Industriegüter als im Vormonat produziert wurden.

Unter den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 legte die Vivendi-Aktie mit einem Plus von 17,1 Prozent kräftig zu. Der französische Medienkonzern will sein Tochterunternehmen Universal Music Group (UMG) an die Börse bringen. Wie Vivendi am Samstag in Paris mitteilte, könnten 60 Prozent des Kapitals von UMG bis zu Jahresende an die Aktionäre des Konzerns verteilt werden. Die Aktie von UMG könnte an der Amsterdamer Euronext-Börse notiert werden.

Auch die ING-Bank gewann um 4,6 Prozent an Wert hinzu. Schon am Freitag wurde bekannt, dass das Finanzinstitut im letzten Quartal 2020 besser abgeschnitten hatte als erwartet.

Allgemein schnitten auch die Aktien von Ölproduzenten gut ab. Sie profitieren von den zuletzt kräftig gestiegenen Rohölpreisen. Die OMV, die nicht im Eurozonen-Leitindex gelistet wird, konnte am Montagvormittag ein Plus von 2,21 Prozent verbuchen. Im Euro-Stoxx-50 tendierten die Papiere von Eni mit Zugewinnen von 1,6 Prozent und die Aktien des französischen Ölkonzerns Total gewannen über 2 Prozent.