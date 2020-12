Europas Leitbörsen am Vormittag sehr fest, Euro-Stoxx-50 +1%

Positive US-Vorgaben, mögliche Fortschritte bei Brexit-Verhandlungen, Aussicht auf US-Konjunkturprogramm und baldige Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Europa als Kurstreiber

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Mittwochvormittag fester präsentiert. Positive Vorgaben hatte die Wall Street bereits am Vorabend geliefert. An den US-Börsen hat die Aussicht auf ein baldiges weiteres US-Konjunkturpaket die Aktienkurse angetrieben. Der Euro-Stoxx-50 gewann bis 10 Uhr 1,01 Prozent bei 3 557,13 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 1,49 Prozent auf 13 562,13 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 1,29 Prozent auf 6 597,48 Punkte.

Zudem macht die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Fortschritte in den seit Monaten stockenden Post-Brexit-Verhandlungen für ein Handelsabkommen aus. "Die nächsten Tage werden entscheidend", sagte die deutsche Chefin der Brüsseler Behörde.

Die Chance auf eine Weihnachts- und Jahresendrally sei gestiegen, kommentierte ein Marktexperte. Er verwies als Treiber auch auf die wahrscheinliche Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Europa durch die Gesundheitsbehörde FMA noch vor Weihnachten. Zudem würden ein weiteres Konjunkturprogramm in den USA sowie Schützenhilfe von der US-amerikanischen Notenbank Fed zunehmend realistischer.

In einer europäischen Branchenbetrachtung standen Aktien aus den Bereichen Automobil, Versicherung, Öl- und Gas, Telekom und Technologie in der Gunst der Anleger weit oben. Im Euro-Stoxx-50 eroberte die VW-Aktie mit plus 2,9 Prozent den Spitzenplatz. Daimler und Allianz gewannen jeweils etwa 1,8 Prozent.

Die Aktien von Altice Europe schossen um mehr als 23 Prozent auf 5,33 Euro nach oben. Für einen baldigen Börsenrückzug des schuldengeplagten Telekommunikationskonzerns hat der israelisch-französische Milliardär Patrick Drahi sein Angebot für die restlichen Anteile erhöht. Er wolle nun 5,35 Euro je Papier bar auf den Tisch legen, teilte Drahis Gesellschaft Next Private mit.

Nach mittelfristigen Zielen von Continental für das Wachstum und die Profitabilität haben sich die Aktien in Frankfurt an die Spitze des DAX gesetzt. Sie stiegen um vier Prozent auf 117,75 Euro. Auf Konzernebene strebt der Automobilzulieferer mittelfristig ein Wachstum aus eigener Kraft von 5 bis 8 Prozent jährlich an.