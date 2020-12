Europas Leitbörsen am Vormittag überwiegend mit Verlusten

Nach jüngsten Kursgewinnen - Euro-Stoxx-50 verliert 0,33 Prozent

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwochvormittag überwiegend mit Kursverlusten notiert. Nach einem klar positiven Vortag und einem sehr starken Börsenmonat November hielten sich die Anleger nun am 2. Dezember mit Neuengagements zurück. Belastend werteten Marktbeobachter den hohen Euro-Kurs, welcher die Exporte aus dem Euroraum erschweren könnte.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.50 Uhr mit minus 0,33 Prozent bei 3.513,70 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,42 Prozent auf 13.325,66 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,10 Prozent auf 6.391,10 Punkte kaum verändert.

Auf konjunktureller Ebene konnten überraschend positive Konsumdaten aus der größten europäischen Volkswirtschaft Deutschland nicht beflügeln. Die deutschen Einzelhändler haben zu Beginn der zweiten Corona-Welle und vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft ihren Umsatz im Oktober unerwartet deutlich gesteigert.

Im Blickfeld stehen auch unverändert Meldungen zu den Impfstoffen gegen Covid-19. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer erteilt. Bereits in der kommenden Woche soll der Impfstoff im Land erhältlich sein, teilte die Regierung in London mit.

In einer Branchenbetrachtung zeigten sich Versorger- und Technologietitel stabil. Banken- und Autowerte präsentierten sich hingegen mit den deutlichsten Kursrückgängen. Im Euro-Stoxx-50 lagen Nokia (minus 2,1 Prozent) und VW (minus 1,8 Prozent) am unteren Ende der Kursliste.

Auf Unternehmensebene liegt eine dünne Meldungslage vor. Die Allianz will das allgemeine Assekuranzgeschäft der australischen Bank Westpac Group für umgerechnet 445,5 Mio. Euro übernehmen. Die Allianz-Titel verbilligten sich um 0,9 Prozent.

Die Papiere von G4S sprangen nach einem Übernahmeangebot in London um 7,5 Prozent hoch. Das kanadische Unternehmen GardaWorld erhöhte ihr Kaufangebot für die britische Sicherheitsfirma auf 4,9 Mrd. Dollar.