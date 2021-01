Europas Leitbörsen bauen Kursgewinne am Nachmittag weiter aus

DAX 1,81 Prozent im Plus - Auch Euro-Stoxx-50 und FTSE-100 klar fester - Wall Street vorbörslich im Plus indiziert - Analyst: Investoren wollen Kursrally nicht verpassen

Die europäischen Leitbörsen haben ihre Kursgewinne am Dienstagnachmittag weiter ausgebaut und deutlich fester tendiert. Nach dem schwachen Wochenauftakt begaben sie sich damit auf Erholungskurs.

Zusätzliche Unterstützung lieferte am Nachmittag die Aussicht auf Kursgewinne in den USA. Der Dow Jones war im Vorfeld der heute beginnenden, zweitägigen Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) etwas höher indiziert. Viele Investoren wollten die Kursrally an den Börsen nicht verpassen, müssten aber hohe Risiken durch die ambitionierten Bewertungen in Kauf nehmen, erläuterte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect das Geschehen.

Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 14.45 Uhr um 1,28 Prozent auf 3.599,26 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX legte noch etwas stärker um 1,81 Prozent auf 13.892,53 Zähler zu. In London rückte der FTSE-100 etwas moderater um 0,75 Prozent auf 6.688,46 Einheiten vor.

Bei den Einzelwerten knüpften die Nokia-Titel mit einem Plus von 5,8 Prozent als größte Gewinner im Euro-Stoxx-50 an ihren starken Vortag an. Zu Wochenbeginn hatten sie sehr positiv auf einen optimistischen Analystenkommentar der Bank SEB reagiert. Diese attestierte den Aktien ein "erhebliches Turnaround-Potenzial", nachdem Nokia jüngst einige Schwierigkeiten beim Ausbau seiner 5G-Angebote hatte.

Direkt dahinter stiegen im Eurozonen-Leitindex die Linde-Anteilsscheine um 3,9 Prozent. Der weltgrößte Industriegasekonzern hatte am Vorabend angekündigt, seine Dividende zu erhöhen und ein neues milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm aufzulegen.

In Zürich tendierten die UBS-Titel mit einem Plus von 1,7 Prozent ebenfalls fester. Eine florierende Vermögensverwaltung und gute Geschäfte im Investmentbanking haben die Schweizer Großbank am Jahresende 2020 weiter angetrieben. Unter dem Strich verdiente der Konzern in den drei Monaten bis Ende Dezember 1,7 Milliarden US-Dollar (1,41 Mrd. Euro) und damit mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Die UBS will nun eigene Aktien in Milliardenhöhe zurückkaufen.

In Paris legten die Aktien von Remy Cointreau um 2,1 Prozent zu. Die Analysten der Deutschen Bank haben die Titel des französischen Spirituosenherstellers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

In London stiegen die Anteilsscheine von AstraZeneca etwas moderater um 0,9 Prozent. Der britisch-schwedische Pharmahersteller Astrazeneca hat Berichte über eine sehr geringe Wirksamkeit seines Impfstoffs bei Senioren zurückgewiesen. Berichte, dass das Mittel bei Menschen über 65 nur eine Wirksamkeit von acht Prozent habe, seien "komplett falsch", sagte ein Sprecher. Auch das deutsche Gesundheitsministerium dementierte die Berichte von "Handelsblatt" und "Bild".