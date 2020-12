Europas Leitbörsen beenden Feiertag ohne klare Richtung

Covid-Situation, Brexit-Unsicherheiten und Euro-Stärke lasten etwas auf Kursen - ZEW-Barometer deutlich aufgehellt

Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,12 Prozent auf 3.525,87 Einheiten. In Frankfurt präsentierte sich der DAX mit knappen Zugewinnen von 0,06 Prozent auf 13.278,49 Punkte. Der Londoner FTSE-100 schloss mit einem leichten Plus von 0,05 Prozent auf 6.558,82 Zähler.

Im Blickfeld der Anleger stand am Dienstag vor allem das Ringen um ein Anschlussabkommen nach dem Brexit zwischen der EU und Großbritannien. Zwar will die britische Regierung nun auf einige umstrittene Klauseln aus dem geplanten Binnenmarktgesetz zurückziehen. Allerdings zeichnet sich weiterhin kein entscheidender Durchbruch bei den Verhandlungen ab. Noch in dieser Woche ist nun ein Gespräch zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplant.

Daneben bleibt auch die angespannte Corona-Situation im Fokus. Weiterhin sind die Covid-19-Neuinfektionszahlen in Europa stark am steigen. Einige Länder verhängten zur Eindämmung der Pandemie jüngst wieder neuerliche Lockdown-Maßnahmen.

Gegenwind für die Aktienmärkte kommt derzeit auch vom Devisenmarkt. Der Euro hielt sich auch am Dienstag über der Marke von 1,21 US-Dollar und setzt damit seinen jüngsten Höhenflug fort. Dies belastet allerdings die Exportaussichten heimischer Unternehmen außerhalb des Euroraums, weil ihre Güter bei einem stärkeren Euro für Abnehmer aus dem Nicht-Euro-Raum teurer werden.

Konjunkturdatenseitig stand am Dienstag das ZEW-Barometer der Konjunkturerwartungen aus Deutschland auf der Agenda. Vor allem die Hoffnung auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff hat die Stimmung unter deutschen Finanzexperten deutlich aufgehellt. Das Barometer des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stieg gegenüber dem Vormonat um 16,0 auf 55,0 Punkte. Die Analysten hatten zuvor mit einem geringeren Zuwachs auf 46,0 Punkte gerechnet.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte für die Anleger vor allem der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag von Interesse sein. Am Markt erwartet man sich neue Liquiditätshilfen. Ein neuerlicher Zinsschritt wird unterdessen für wenig wahrscheinlich erachtet.

Unter den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 stachen einerseits die Papiere des finnischen Telekommunikationskonzerns Nokia mit klaren Aufschlägen von 3 Prozent hervor. Auch die Papiere des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen legten um deutliche 2,5 Prozent zu.

Schwach zeigten sich unterdessen die Titel zweier spanischer Vertreter im Eurozonen-Leitindex. Die Aktien des Softwarekonzerns Amadeus IT schlossen um 2,7 Prozent leichter und die Papiere des Textilkonzerns Inditex gaben um 2,6 Prozent nach.