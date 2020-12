Europas Leitbörsen beenden ruhigen Tag mit kleinen Gewinnen

Euro-Stoxx-50 legt 0,6 Prozent zu - US-Arbeitsmarktbericht bringt keine klaren Impulse - Ölwerte nach OPEC-Beschlüssen gesucht

Die europäischen Börsen haben am Freitag mit kleinen Gewinnen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,63 Prozent auf 3.539,27 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX befestigte sich leicht um 0,35 Prozent auf 13.298,96 Zähler. Deutlicher nach oben ging es dank der guten Nachfrage in Ölwerten in London, der britische FTSE-100 gewann 0,92 Prozent auf 6.550,23 Punkte. Der Wochenausklang an den Börsen verlief dabei weitgehend ruhig.

Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für November brachte keine klaren Impulse für die Börsen. Die am Freitagnachmittag von der US-Regierung gemeldeten Arbeitsmarktdaten waren zwar teilweise schlechter als erwartet ausgefallen, nährten damit aber gleichzeitig die Hoffnungen auf ein Konjunkturhilfspaket.

So wurden im November vor dem Hintergrund der neuen Corona-Infektionswelle nur 245.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, das ist das geringste Plus seit April. "Damit erhöht sich der Druck auf die Finanzpolitik und die Geldpolitik, den Stimulus zu erhöhen", schreiben die Analysten der Commerzbank in einer ersten Reaktion.

Gut gesucht waren zum Wochenschluss nach den jüngsten Beschlüssen der OPEC Aktien aus der Ölbranche. So fanden sich in London BP (plus 3,92 Prozent) und Royal Dutch (plus 3,39 Prozent) unter den größten Gewinnern im FTSE. Auch im Euro-Stoxx-50 rangierten Total und Eni mit Aufschlägen von mehr als drei Prozent unter den Tagesgewinnern.

Das Ölkartell OPEC und seine Kooperationspartner (OPEC+) drehen den Ölhahn wieder etwas weiter auf. Gut aufnehmen dürften die Rohstoffmärkte derzeit, dass trotz widersprüchlicher Forderungen im Vorfeld generell eine Einigung zur teilweisen Beibehaltung der Förderkürzungen erzielt wurde. Als ölpreisstützend wurde von Analysten auch gewertet, dass die OPEC die Coronakrise weiter genau beobachtet und flexibel reagieren will.

Für Impulse sorgten auch einzelne Analystenstimmen. So legten Daimler-Aktien nach einer Empfehlung 2,54 Prozent zu und notieren damit auf dem höchsten Stand seit Mai 2019. Die Analysten von Goldman Sachs haben ihre Kaufempfehlung für die Titel bestätigt und erwarten für Daimler ein weiter günstiges Preisumfeld und sinkende Fixkosten.

Aufmerksam verfolgt werden an den Aktienmärkten derzeit auch alle Entwicklungen rund um den Brexit. In der Schlussphase der Gespräche über einen Brexit-Handelspakt haben beide Seiten zuletzt den Druck erhöht. Laut britischen Regierungskreisen sollen die Gespräche am Freitagabend fortgesetzt werden. Sollte trotz der intensiven Bemühungen nicht rechtzeitig eine Einigung gelingen, drohen vom Jahreswechsel an Zölle und hohe Handelshürden zwischen Großbritannien und der EU.