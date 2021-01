Europas Leitbörsen dämmen Verluste am Nachmittag weiter ein

Euro-Stoxx-50 zuletzt nur geringfügige im Minus - Aussicht auf stabile Eröffnung in New York stützt - DAX dämmt Minus von 2,3 auf 0,4 Prozent ein

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstagnachmittag ihre Abschläge weiter eingedämmt. Die Aussicht auf eine stabile Handelseröffnung an der Wall Street stützte die Kurse etwas. Am Vortag war es in New York noch zu einem deutlichen Ausverkauf gekommen. Die europäischen Börsen hatten daraufhin in der Früh ebenfalls klar schwächer eröffnet.

Verantwortlich für die schlechte Börsenstimmung seien die Sorgen um hohe Bewertungen, steigende Corona-Fälle und ein schleppender Impfverlauf, hieß es in einer Einschätzung der Credit Suisse. Die Risikofreude der Anleger habe deutlich nachgelassen. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sowie die jüngsten Zahlen von Apple, Tesla und Facebook hatten keine frischen Impulse mehr für Aktienkäufe geliefert. Die Fed hatte den Leitzins unverändert belassen, aber keine weiteren Maßnahmen angekündigt.

Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 14.45 Uhr nur mehr um geringfügige 0,02 Prozent tiefer bei 3.535,68 Punkten. Im Tief war er am Vormittag knapp 1,8 Prozent im Minus gelegen. Der deutsche Leitindex DAX verlor in Frankfurt 0,41 Prozent auf 13.565,15 Einheiten ein. Er hatte zwischenzeitlich um fast 2,3 Prozent nachgegeben. Der FTSE-100 in London notierte am Nachmittag um 0,77 Prozent tiefer bei 6.517,33 Zählern.

Immer mehr Anleger fragten sich, ob die hohen Bewertungen am Aktienmarkt wirklich zum weiter schwierigen wirtschaftlichen Umfeld passten, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Nervosität steige. Dies sei aber nicht überraschend, sondern gesund.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien von Kona mit einem Plus von 3,5 Prozent am Nachmittag an die Spitze des Euro-Stoxx-50. Die Pandemie hat im vergangenen Jahr auch den Aufzug- und Rolltreppenhersteller belastet. Im vierten Quartal erreichte das finnische Unternehmen jedoch einen guten Abschluss. Vor allem das Neugeschäft konnte im Schlussquartal wieder zulegen - um vier Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Analysten hatten mit sinkenden Aufträgen gerechnet.

Dagegen gehörten die Titel von BMW mit einem Minus von 2,2 Prozent zu den größten Verlierern im Euro-Stoxx-50. Analysten lobten nach der am Vorabend erfolgten Vorlage von Quartalszahlen zwar die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses. Ein Händler sagte, nach dem starken Abschneiden von Volkswagen reiche dies aber nicht aus als Treiber. Der Vorsteuergewinn liege auch nur im Rahmen der Erwartungen. Auch die Papiere der Konkurrenten Volkswagen (minus 1,9 Prozent) und Daimler (minus 1,2 Prozent) gerieten unter Druck.

In London brachen unterdessen die Aktien von Prudential um mehr als neun Prozent ein. Der Lebensversicherer erwägt eine Kapitalerhöhung. Außerdem verfolgt er nun Pläne für eine Abspaltung seiner US-Tochter Jackson National Life. Im Laufe des zweiten Quartals 2021 sollen Jackson-Aktien an die bestehenden Prudential-Aktionäre ausgegeben werden.