Europas Leitbörsen dämmen Verluste bis Mittag etwas ein

Weiterhin jedoch klar im Minus - BMW nach Zahlen unter Druck

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstagmittag weiter klar im Minus tendiert. Gegenüber dem Frühhandel konnten sie ihre noch stärkeren Verluste jedoch wieder etwas eindämmen. Zuvor hatten bereits die Aktienmärkte in den USA und in Asien deutliche Abschläge hinnehmen müssen.

Verantwortlich seien die Sorgen um hohe Bewertungen, steigende Corona-Fälle und ein schleppender Impfverlauf, hieß es in einer Einschätzung der Credit Suisse. Die Risikofreude der Anleger habe deutlich nachgelassen. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sowie die jüngsten Zahlen von Apple, Tesla und Facebook hatten keine frischen Impulse mehr für Aktienkäufe geliefert. Die Fed hatte den Leitzins unverändert belassen, aber keine weiteren Maßnahmen angekündigt.

Der Euro-Stoxx-50 notierte zuletzt um 0,68 Prozent tiefer bei 3.512,20 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX brach in Frankfurt um 0,96 Prozent auf 13.490,81 Einheiten ein. Der FTSE-100 in London wiederum gab um 1,13 Prozent auf 6.493,42 Zähler nach.

Immer mehr Anleger fragten sich, ob die hohen Bewertungen am Aktienmarkt wirklich zum weiter schwierigen wirtschaftlichen Umfeld passten, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Nervosität steige. Dies sei aber nicht überraschend, sondern gesund.

Bei den Einzelwerten legten die zuletzt bereits starken Nokia-Aktien im Spitzenfeld des Euro-Stoxx-50 um 2,2 Prozent zu. Zur Wochenmitte waren die Titel um rund 14 Prozent angezogen. Beobachter verwiesen dazu auf Eindeckungen von Short-Sellern, die auf fallende Kurse spekuliert hatten und durch den Kursanstieg nun am falschen Fuß erwischt worden seien.

Dagegen rutschten die Titel von BMW mit einem Minus von 2,4 Prozent ans untere Ende des Euro-Stoxx-50. Analysten lobten nach der am Vorabend erfolgten Vorlage von Quartalszahlen zwar die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses. Ein Händler sagte, nach dem starken Abschneiden von Volkswagen reiche dies aber nicht aus als Treiber. Der Vorsteuergewinn liege auch nur im Rahmen der Erwartungen. Auch die Papiere der Konkurrenten Volkswagen (minus 2,0 Prozent) und Daimler (minus 1,3 Prozent) gerieten unter Druck.

In London brachen unterdessen die Aktien von Prudential um zuletzt siebeneinhalb Prozent ein. Der Lebensversicherer erwägt eine Kapitalerhöhung. Außerdem verfolgt er nun Pläne für eine Abspaltung seiner US-Tochter Jackson National Life. Im Laufe des zweiten Quartals 2021 sollen Jackson-Aktien an die bestehenden Prudential-Aktionäre ausgegeben werden.