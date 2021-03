Europas Leitbörsen dämmen Verluste im Verlauf wieder etwas ein

Renditeanstieg an Anleihemärkten belastet - Einzelhandelsumsätze in Eurozone zum Jahresauftakt eingebrochen - Technologiewerte wenig gesucht

Die europäischen Leitbörsen konnten ihre Verluste am Donnerstag im Verlauf wieder etwas eingrenzen. Der Euro-Stoxx-50 stand zuletzt gegen 14.35 Uhr mit Verlusten von 0,18 Prozent bei 3.706,08 Punkten. Ebenso verlor der Frankfurter DAX 0,17 Prozent auf 14.055,95 Einheiten. Der FTSE-100 in London lag mit 0,42 Prozent im Minus bei 6.647,16 Einheiten.

Weiterhin sorgt der Renditeanstieg an den Anleihenmärkten für Verunsicherung am Markt. Auch die Börsen in den USA und in Fernost hatten zuvor deutlich nachgegeben und damit schwache Vorgaben für die Europa-Börsen geliefert. Am heutigen Donnerstag tendierte die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe wieder in Richtung 1,5 Prozent.

Auch am Donnerstag dürfte es an der Wall Street zum Start nach unten gehen. Der Future auf den Dow Jones deutete zuletzt vorbörslich auf ein Minus von rund 0,3 Prozent. Im Fokus stehen in den USA am Nachmittag einerseits die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Zudem werden am Abend Aussagen des Notenbank-Präsidenten Jerome Powell erwartet.

Am Vormittag hielten sich marktbewegende Konjunkturdaten in Grenzen. Die Arbeitsmarktzahlen für Jänner in der Eurozone brachten keine Veränderung zum Vormonat. Weiterhin liegt die Arbeitslosenquote in der Eurozone bei 8,1 Prozent. Dagegen sind die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone zum Jahresauftakt um satte 5,9 Prozent gefallen. Analysten hatten zuvor im Schnitt mit einem deutlich geringeren Rückgang von 1,4 Prozent gerechnet.

Branchenseitig waren dem Trend der internationalen Börsen vom Vortag folgend besonders Technologiewerte wenig gesucht in Europa. Im Euro-Stoxx-50 gaben etwa die Papiere des niederländischen Halbleiterkonzerns ASML um klare 3,4 Prozent noch.

Noch deutlichere Verluste von 4,2 Prozent verbuchten die Aktien des französischen Medienkonzerns Vivendi. Dabei legte der Konzern überzeugende Zahlen vor. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte man den operativen Gewinn (EBIT) um 3,7 Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro steigern. Jedoch legte das Management keinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr vor.

Mit klaren Aufschlägen tendierten im Eurozonen-Leitindex hingegen die Aktien des französischen Luftfahrtausrüsters Safran (plus 2,3 Prozent). Auch die Titel von Volkswagen (plus 2,3 Prozent) waren gut gesucht.