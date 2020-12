Europas Leitbörsen drehen im Verlauf leicht ins Minus

Impulsarmer Handel zum Jahresabschluss - DAX schließt bei verkürztem Handel um 14.00 Uhr mit 0,3 Prozent im Minus

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch im Verlauf leicht in die Verlustzone gedreht. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 14.25 Uhr mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 3.576,23 Punkten. Der Londoner FTSE-100 tendierte unterdessen unverändert bei 6.602,90 Einheiten.

In Frankfurt fand unterdessen am vorletzten Tag des Jahres nur ein verkürzter Handel statt. Dort ging der DAX um 14.00 Uhr mit einem Minus von 0,31 Prozent bei 13.718,78 Zählern aus dem Handel. Am Ende steht für den deutschen Leitindex trotz Corona-Crash ein Jahresplus von rund 3,5 Prozent.

Zahlreiche Börsen verabschieden sich bereits heute von einem mehr als turbulenten Jahr. So findet etwa Frankfurt und in Wien am morgigen Silvestertag kein Handel statt. In anderen europäischen Handelssälen wie etwa Paris und London wird jedoch auch morgen gehandelt, wenn auch nur verkürzt.

So ereignisreich sich das Börsenjahr 2020 präsentierte, so impulsarm endet es auch. Marktrelevante Konjunkturdaten werden am Mittwoch nicht erwartet und auch Unternehmensnachrichten blieben weitgehend aus. Dementsprechend verläuft der Handel in ruhigen Bahnen.

Viele Anleger haben laut Marktexperten ihre Bücher für das heurige Jahr bereits geschlossen. Im Euro-Stoxx-50 fanden sich am Nachmittag überwiegend Verlierer. Klare Abschläge verzeichneten etwa die Papiere des Flugzeugherstellers Airbus (minus 1,7 Prozent) und des Brauereikonzerns AB InBev (minus 1,4 Prozent).