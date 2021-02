Europas Leitbörsen einheitlich im Minus im Frühhandel

Euro-Stoxx-50 verliert moderate 0,09 Prozent - Öl- und Gassparte unter den Gewinnern - Luxuskonzern Kering fällt um 8,5 Prozent

Die europäischen Leitbörsen sind mit leichten Verlusten in den Mittwoch gestartet. Der Euro-Stoxx-50 verzeichnete gegen 10.00 Uhr ein moderates Minus von 0,09 Prozent bei 3.722,89 Punkten. In Frankfurt verlor der DAX 0,31 Prozent auf 14.020,87 Einheiten. Der FTSE-100 in London fiel um 0,19 Prozent auf 6.735,74 Zähler zurück.

Den Aktienmärkten fehle es derzeit an Schwungkraft, schreiben die Analysten der Helaba. "Ohnehin steht die Frage im Raum, mit welchen Argumenten man auf dem erreichten Kursniveau Investoren zu weiteren Aktienkäufen motivieren könnte", meinten die Experten weiter.

Impulse könnten am Nachmittag aus den USA kommen. Dort stehen unter anderem Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion auf dem Programm. Hier gehen die Marktteilnehmer für den Jänner mehrheitlich von einer leichten Verbesserung gegenüber dem Vormonat aus.

Bei den Branchenindizes konnten die Öl- und Gassparte, sowie der Bankensektor die größten Zugewinne verbuche. Dies spiegelt sich auch bei den Einzelwerten im Euro-Stoxx-50 wieder.

Die Banco Santander lag dort an der Spitze mit Wertzuwächsen von 1,65 Prozent. Auch andere Branchenvertreter wie BNP Paribas und ING konnten um 0,75 Prozent, beziehungsweise 0,70 Prozent zulegen.

Gefragt waren auch die Aktien von Total. Die Titel des Ölkonzerns verteuerten sich um rund 1,5 Prozent. Die Papiere des Gasproduzenten Air Liquide verzeichneten ein Plus von fast 0,7 Prozent.

Schlusslicht war der französische Luxuswarenkonzern Kering. Die Aktie fiel um 8,5 Prozent nachdem bekannt wurde, dass die Umsätze der Kering-Marke Gucci stark gesunken sind. Im Schlussquartal 2020 machte die Marke 10 Prozent weniger Umsatz als noch ein Jahr zuvor.