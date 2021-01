Europas Leitbörsen eröffnen Handel klar im Plus

Positive Stimmung zum Jahresauftakt - Einkaufsmanagerindizes im Fokus - Airbus-Aktien klar im Plus nach Erreichung des internen Auslieferungsziel

Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit Zugewinnen in den Handel gestartet. Der erste Handelstag des neuen Jahres beginnt somit mit einer guten Stimmung an den Märkten. Noch deutlichere Aufschläge zu Handelsstart konnten die Leitbörsen jedoch nicht halten.

Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, stand gegen 10.00 Uhr mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 3.585,74 Punkten. Der Frankfurter DAX gewann 0,64 Prozent auf 13.805,96 Zähler. In London gewann der FTSE-100 2,19 Prozent auf 6.601,86 Einheiten. Der Pariser CAC-40 stand mit Zugewinnen von 1,23 Prozent bei 5.619,96 Punkten.

Die Vorgaben der Fernost-Börsen waren zuvor mehrheitlich positiv ausgefallen, obwohl aktuelle Konjunkturdaten aus China ein langsameres Wachstum der chinesischen Industrie andeuten. Der am Montag veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im Dezember von 54,9 auf 53,0 Punkte.

In Europa standen am Vormittag einige Industrie-Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda. Die Unternehmensumfragen geben Auskunft über den aktuellen Zustand der Konjunktur. Der Industrie-Sektor wurde von der Corona-Pandemie dabei weniger stark belastet als der Dienstleistungssektor.

In Deutschland stieg der Industrie-Einkaufsmanagerindex dabei in einer zweiten Schätzung gegenüber dem Vormonat von 57,8 auf 58,3 Punkte. Der Eurozonen-Einkaufsmanagerindex kletterte von 53,8 Punkte im November auf 55,2 Zähler im Dezember.

Marktteilnehmer verwiesen am Montag vor allem auf die anhaltenden Impfstoffhoffnungen der Anleger. Bereits zu Ende des Vorjahres ist auch in weiten Teilen Europas die Impfkampagne gegen das Coronavirus gestartet. Unterdessen bleiben auch die wirtschaftlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Pandemie im Fokus.

In Deutschland steht angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen und der Virus-Mutation in Großbritannien eine Verlängerung des Lockdowns bevor. Offen ist wie lange die Beschränkungen gelten sollen. "Eine Verlängerung des Lockdowns wird der Wirtschaft zusätzlich schaden. Und ob dieser zusätzliche Schaden in den Kursen bereits eingepreist ist, muss angezweifelt werden", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Aus Branchensicht waren am Montag im Euro-Stoxx-50 vor allem Papiere der Baubranche gut gesucht. An der Indexspitze tendierten zu Handelsstart die Aktien des irischen Baustoffherstellers CRH mit satten Zugewinnen von 4,2 Prozent.

Als einziger Sektor lagen die europäischen Banken im Minus. Dabei tendierten die Aktien der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo mit Abschlägen von 1,4 Prozent. Die Titel der französischen BNP Paribas gaben um 0,1 Prozent nach.

Unterdessen legten die Anteilsscheine des europäischen Flugzeugherstellers Airbus um deutliche 3,7 Prozent zu. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise berichtete, hat der Konzern bis zum 29. Dezember des Vorjahres knapp 550 Flieger ausgeliefert und damit sein internes Auslieferungsziel erreicht.