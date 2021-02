Europas Leitbörsen eröffnen mit klaren Aufschlägen

Märkte setzen starken Wochentrend fort - Kampf zwischen Privatanlegern und US-Hedgefonds vorerst kein Thema mehr - Bankenwerte gut gesucht

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch zum Handelsstart an die starken Vortage angeknüpft. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 3.615,96 Punkten. Der Frankfurter DAX legte ebenso um 0,59 Prozent auf 13.917,28 Einheiten zu. In London gewann der FTSE-100 unterdessen 0,31 Prozent auf 6.536,89 Zähler.

Der Kampf zwischen großen US-Hedgefonds und Privatanlegern die sich in Internetforen organisieren, der in der Vorwoche zu einem großen Belastungsfaktor an den Märkten geworden war, dürfte vorerst allerdings keine Rolle mehr spielen. Noch in der Vorwoche hatten massenhaft organisierte Käufe der Privatanleger für heftige Kursausschläge bei einigen Aktien gesorgt und den Hedgefonds damit Milliardenverluste eingebrockt.

Datenseitig dominierten am Vormittag Einkaufsmanagerindizes das Geschehen. Gleich aus mehreren Ländern Europas wurden die entsprechenden Indizes des Dienstleistungssektors veröffentlicht. Die Zeichen standen hierbei im Vorfeld bereits schlecht. Die Coronakrise und die Lockdownmaßnahmen haben den Servicesektor hart getroffen.

In Frankreich lag der Dienstleistungs-PMI im Jänner in einer zweiten Schätzung bei 47,3 Punkten. Damit wurden die Expertenerwartungen von 46,5 Punkten etwas übertroffen. Unterdessen lag der entsprechende Index in Deutschland mit 46,7 Punkten nur leicht unter der ersten Schätzung von 46,8 Zählern.

Besser war die Stimmung zuletzt in den USA. Dort wird am Nachmittag mit dem ISM-Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes ebenso ein viel beachteter Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Analysten erwarten im Vorfeld hierbei einen weiteren Zuwachs. Zudem steht in den Vereinigten Staaten der ADP-Beschäftigungsreport an, der erste Hinweise auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag gibt.

Branchenseitig lagen im Euro-Stoxx-50 am Vormittag die Bankenwerte klar voran. An der Indexspitze setzten sich die Titel der italienischen Intesa Sanpaolo mit plus 5,0 Prozent ab. Dahinter gewannen auch die Aktien der spanischen Santander 2,4 Prozent. Der Konzern legte am Mittwoch frische Zahlen vor. Im Gesamtjahr 2020 fuhr der Konzern einen satten Verlust von 8,8 Milliarden Euro ein. Grund waren bereit bekannte Abschreibungen unter anderem in Großbritannien und den USA.

Im Londoner "Footsie" gewannen die Titel des britischen Telekommunikationskonzerns Vodafone klare 4,3 Prozent. Dank gut laufender Geschäfte in Deutschland hat sich das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsquartal besser geschlagen als erwartet. Der Konzern-Serviceumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro.

In Kopenhagen legten die Aktien des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk um 4,8 Prozent zu. Das Coronajahr 2020 hat das Unternehmen mit mehr Gewinn und mehr Umsatz abgeschlossen. Unterm Strich stand ein klares Gewinnplus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 42 Milliarden Kronen (rund 5,6 Milliarden Euro).